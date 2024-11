Williams bevestigt dat Albon niet start

Het team van Williams heeft bevestigd dat Alexander Albon niet kan deelnemen aan de Braziliaanse Grand Prix van vandaag. Albon riep dat al na zijn crash in de kwalificatie, maar Williams sprak dat in eerste instantie tegen. Nu is het echter officieel.

Albon en zijn teamgenoot Franco Colapinto bezorgden Williams veel kopzorgen. Beide coureurs crashten in de kwalificatie, en vooral bij Albon was de schade heel groot. Albon riep direct na zijn crash dat hij niet zou gaan racen, maar Williams sprak dat opvallend genoeg tegen. Er werd aan beide auto's gewerkt, maar de schade was echt te groot. Albon zal dus niet starten, maar Williams doet er alles aan om Colapinto wel aan de start te krijgen.