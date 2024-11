Stroll, Alonso en Zhou starten sprintrace vanuit pitlane

Over iets meer dan een uur gaat in Brazilië de sprintrace van start. Op het Autódromo José Carlos Pace zullen er straks slechts zeventien auto's op de grid staan. Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat drie coureurs uit de pitlane zullen starten in de sprint.

Fernando Alonso, Lance Stroll en Guanyu Zhou zullen de sprintrace straks vanuit de pitlane gaan starten. De drie coureurs kenden een rampzalige sprint kwalificatie en ze vielen alle drie af in het eerste gedeelte van de sessie. Volgens de documenten van de FIA heeft het team van Aston Martin de parc fermé-regels gebroken. Aan de auto's van Stroll en Alonso zijn er wijzigingen doorgevoerd aan het bodywork en de set-up.

Naast Aston Martin-coureurs Stroll en Alonso zal ook Guanyu Zhou uit de pitlane starten. Ook het team van Sauber heeft namelijk aanpassingen doorgevoerd onder de parc fermé-regels. De Zwitserse renstal heeft de set-up gewijzigd aan de wagen van Zhou. Ook dit is in strijd met de parc fermé-regels, dus de Chinese coureur start vanuit de pits. Hij kende een dramatische sprint kwalificatie en hij had de twintigste tijd genoteerd met een dikke seconden achterstand op Stroll.