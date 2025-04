Grijnzende Alonso ziet komst Verstappen naar Aston Martin wel zitten

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Vroeg in het jaar ging er een gerucht rond over een mogelijke overstap naar Aston Martin, en die verhalen zijn niet verdwenen. Fernando Alonso staat open voor de komst van Verstappen, maar hij ziet het niet gebeuren.

Verstappens huidige werkgever Red Bull beleeft een lastige start van het seizoen. De Oostenrijkse renstal loopt achter de feiten aan, en Verstappen maakte vorige week een gefrustreerde indruk. Hij werd dan ook in verband gebracht met een vertrek. Sommige kenners zien Mercedes als een ideale bestemming voor Verstappen, terwijl ook Aston Martin goede papieren zou kunnen hebben.

Geen reden tot zorg

In Saoedi-Arabië meldde Verstappen en Aston Martin-coureur Fernando Alonso zich op de persconferentie. Daar kreeg Alonso de vraag of hij Verstappen als een bedreiging ziet voor zijn zitje: "Ik denk het niet, ik heb een contract voor volgend jaar. Maar ik denk dat de geruchten goed zijn voor het team. Zoals je al zei, de wereldkampioen wordt soms in verband gebracht met andere teams en een vertrek bij Red Bull. De teams die dan worden genoemd zijn Mercedes en Aston Martin."

"Dat laat zien hoe goed ons project is en welke toekomst dit team heeft. Zoals ik vorig jaar al zei toen ik mijn contract verlengde, ik wil blijven rijden zolang ik me snel en competitief voel en zolang het team mij nodig heeft. Maar mijn contract loopt langer dan mijn raceloopbaan. Ik zal nog vele jaren bij dit team blijven in een andere rol. Als dat betekent dat we titels kunnen winnen als ik niet meer achter het stuur zit, dan ben ik nog steeds trots."

Nieuwe teamgenoot?

De vraag die blijft hangen, is of Alonso ervoor open zou staan om Verstappen te verwelkomen als teamgenoot. Lachend geeft de Spaanse tweevoudig wereldkampioen antwoord: "Ja, maar het is heel erg onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren."