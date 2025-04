McLaren wil Alonso terughalen voor ambitieus project

Het team van McLaren barst van de ambities. Ze willen niet alleen schitteren in de Formule 1, ze willen ook winnen op Le Mans. Zak Brown is trots op dit nieuwe project, en hij stelt dat Fernando Alonso van harte welkom is.

McLaren is goed begonnen aan het Formule 1-seizoen. De Britse renstal voert beide wereldkampioenschappen aan. Ze zijn echter niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in de Formule E en de IndyCar. Vanaf 2027 komt daar een nieuw project bij, en gaan ze met een Hypercar deelnemen aan het WEC. McLaren-CEO Zak Brown droomt ervan om in één jaar de Triple Crown te winnen: de 24 uur van Le Mans, de Grand Prix van Monaco en de Indianapolis 500.

Keert Alonso terug naar McLaren?

Brown bezocht deze week de uitreiking van de Laureus Awards in Madrid. Daar werd hij door de Spaanse media gevraagd naar Aston Martin-coureur Fernando Alonso: "Fernando is één van de besten. Ik weet dat, want hij reed in het verleden voor ons. Hij is een ongelooflijke atleet, en hoewel zijn dagen in de Formule 1 binnenkort geteld zijn, hebben wij al aangekondigd dat we terugkeren naar Le Mans. Het is een race die hij al heeft gewonnen, en ik zou hem graag weer achter het stuur van een McLaren zien."

De Le Mans-avonturen van Alonso

Alonso reed in 2007 en van 2015 tot en met 2018 voor McLaren. Aan het einde van zijn tweede periode bij McLaren richtte hij zich op het winnen van de Triple Crown. Hij waagde met McLaren een poging op Indianapolis, en schreef de 24 uur van Le Mans twee keer op zijn naam met Toyota. Hij deed veel ervaring op in de enduranceracerij en wist in 2019 ook de 24 uur van Daytona te winnen. Hij heeft nog altijd een grote interesse in deze klasse, maar het is niet bekend of hij openstaat voor een hereniging met McLaren op Le Mans.