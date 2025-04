Fernando Alonso heeft nog steeds geen punten weten te pakken dit seizoen. In Jeddah eindigde de tweevoudig wereldkampioen op de 11e plaats en greep hij weer naast een punt. Alonso is diep teleurgesteld.

De laatste keer dat de Spanjaard geen punten behaalde in de eerste vijf races van het seizoen was in 2001. Het debuutjaar waarin hij met Minardi reed. Het is een negatieve statistiek dat het dit jaar nog niet is gelukt, want vorig seizoen stond hij na vijf races op de achtste plaats met 31 punten. In gesprek met internationale media laat de Spanjaard weten erg teleurgesteld te zijn.

Punten moeten komen

"Ik hoop dat er wat aankomt, want dat kan de situatie veranderen. Op dit moment staan we niet waar we willen staan. Het was in Japan en vooral hier in Jeddah hartverscheurend dat we elfde werden, zeker gezien de race die we hadden gereden", verklaart Alonso. "Dat we geen punten of geen geluk hebben is verdrietig, maar we laten wel zien dat we blijven pushen."

"Wanneer we voor het podium vechten, geven we honderd procent. Wanneer we vechten voor P12 of P11, blijven we alles geven. Dat blijven we de komende races en het hele jaar doen. Ik denk dat het lastig wordt om punten te scoren, maar we blijven het proberen."

Volgend jaar wordt alles beter

We kennen Alonso als een nogal kritische coureur. Vaak als iets niet lekker loopt, is hij heel geïrriteerd en bekritiserend naar het team, maar ditmaal lijkt dat anders te zijn. De Spanjaard is juist motiverend en steunend: "Dat komt omdat er volgend jaar een regelwijziging is. We zitten onze tijd dus een beetje uit en moeten tot volgend jaar geduldig zijn. We kunnen niets doen. Volgend jaar krijgen we een volledige reset en we hebben een geweldige groep mensen in het team die al aan die auto werken. Ik heb het maximale vertrouwen in het nieuwe management en de nieuwe mensen", legt de 43-jarige coureur uit.

"Het team bereidt zich daar nu op voor. Als de reglementen stabiel zouden blijven en we volgend jaar dezelfde auto zouden houden, dan zou dit wat meer tijd kosten om te verteren."