Felle Verstappen slaat terug naar Herbert: "Is toch abnormaal?"

Max Verstappen staat dit weekend in Brazilië in het middelpunt van de aandacht. Na zijn straffen in Mexico en de kritiek op zijn rijstijl wilde iedereen iets van hem weten. Verstappen maakt zich niet zo druk om de mening van anderen, maar hij was niet zo blij met de uitspraken van driver stewards Johnny Herbert.

Oud-coureur Herbert is dit weekend weer steward, en dat was hij ook in Mexico. Hij was medeverantwoordelijk voor de twee tijdstraffen van tien seconden die Verstappen ontving. Daags na de race sprak Herbert zich uit over de straffen en weerlegde hij de beschuldigingen van partijdigheid. De Brit hekelde vervolgens de rijstijl van Verstappen, en daarmee zorgde hij voor controverse. In Brazilië fungeert hij weer als steward, al is dat wel de laatste keer dit seizoen.

Abnormaal

Herbert stelde onder meer dat hij geen fan is van de 'afschuwelijke' mentaliteit van Verstappen. De Nederlander heeft dat ook meegekregen en in Brazilië reageert hij fel, hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "Nou, nu weet je wel hoe hij er instaat. Het is redelijk abnormaal dat hij dit zegt, toch? Er wordt net gedaan alsof ik het allemaal opzettelijk doe. Maar ze kunnen niet in mijn hoofd kijken. Het zijn soms best wel extreme beschuldigingen. Ja, we hebben hard geracet. Dat klopt. Soms win je, soms verlies je."

Taakstraf

Herbert was ook één van de stewards die Verstappen in Singapore een taakstraf gaf voor het vloeken tijdens de persconferentie. Charles Leclerc vloekte ook tijdens de persconferentie in Mexico, maar hij heeft vooralsnog nog geen straf gekregen. Verstappen verwijst naar zijn taakstraf: "Toen had Herbert zijn grote mening klaar. Dat wat ik zei niet kon, omdat 5-jarigen dat ook horen. Na Mexico heb ik hem niet gehoord toen Charles hetzelfde zei. Op een persconferentie die nog veel beter wordt bekeken. Maar goed, het was toen al laat in Europa, misschien was de gedachte daarbij dat die 5-jarigen dan allemaal al liggen te slapen."

Paspoort

Naast Brundle waren ook Damon Hill en Martin Brundle kritisch op Verstappen. Als hij wordt geconfronteerd met de woorden van Brundle, is hij duidelijk: "Als ze het allemaal zo goed wisten voorafgaand hun loopbaan, dan waren ze allemaal wereldkampioen geworden. Ik weet dat er veel mensen partijdig zijn en dat ik het verkeerde paspoort heb. Ik ben heel blij met mijn paspoort, hoor, maar in deze paddock is het de verkeerde. Ik weet hoe de meeste mensen in elkaar steken. Vorig jaar ging bijna alles perfect. Het moet veel mensen heel veel pijn hebben gedaan dat ze niets negatiefs konden zeggen. Nu komt het er allemaal uit e gaan ze er vol in. Ze doen maar lekker. Het brengt me niet van de wijs."