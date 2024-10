Brundle baalt van Verstappen: "Maakt me verdrietig als hij zo rijdt"

Max Verstappen zorgde in Mexico voor veel controverse met zijn acties tegen Lando Norris. Het duel leverde hem twee tijdstraffen op. Verstappen ontving veel kritiek, en ook Martin Brundle snapt niets van de Nederlander. Brundle wordt er een beetje verdrietig van.

Verstappen vocht in de openingsfase van de Mexicaanse Grand Prix een stevig duel uit met Lando Norris. De Brit is Verstappens grootste titelrivaal en in Austin kwamen ze elkaar ook al tegen. Op het Amerikaanse circuit ontving Norris een straf, maar in Mexico lag de schuld volgens de stewards bij Verstappen. Voor twee momenten ontving hij een twee tijdstraffen van elk tien seconden.

Zwaardere straf

Na afloop van de race ontving Verstappen veel kritiek. Ook oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is kritisch. In zijn column voor zijn werkgever Sky Sports wijst Brundle naar het incident in bocht 8: "Hij had kunnen weten dat dit hen beide de race kon kosten, maar Norris was er klaar voor. Het leverde hem nog een tijdstraf van tien seconden op voor leaving the track and gaining an advantage, maar eerlijk gezegd had het ook zomaar een drive through penalty kunnen zijn voor gevaarlijk rijgedrag."

Schokkende actie

Brundle vond de move van Verstappen simpelweg te ver gaan. Hij denkt ook dat dit moment zeer kostbaar is geweest voor Norris: "Het was een behoorlijk schokkende actie waardoor ze allebei van de baan schoten en Charles Leclerc de kans gaf om erlangs te komen, en Ferrari had daardoor op dat moment een 1-2tje in handen. Het leverde Norris vertraging op, en daarna moest hij Verstappen volgen totdat de Nederlander in ronde 26 een pitstop maakte. Het kostte hem mogelijk de zege gezien zijn snelheid in de laatste fase van de race."

Verdrietig

Brundle is groot fan van Verstappen, maar hij baalt als een stekker van de moves van de Nederlander in Mexico. Het doet Brundle een beetje pijn: "Ik weet dat het Max niet uitmaakt wat mensen over hem denken, maar het maakt me verdrietig als hij zo rijdt. Hij is een meervoudig wereldkampioen, hij heeft meer racetalent in zijn kleinste vinger dan de meeste van ons in hun hele lichaam, maar zijn nalatenschap zal worden aangetast door deze houding en dat is jammer."