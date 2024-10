Kritische Hill kraakt Verstappen: "Willen we dat als sport?"

De acties van Max Verstappen in Mexico blijven het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Veel mensen hebben een mening over de straffen die Verstappen ontving voor zijn duel met Lando Norris. Dat geldt ook voor Damon Hill, hij is zeer kritisch op Verstappen.

Verstappen vocht in Mexico weer een stevig duel uit met zijn titelrivaal Lando Norris. In de openingsfase van de race vochten de twee voor positie, en dat ging er fel aan toe. In bocht 4 belandde Norris op het gras, en werd Verstappen bestraft voor het van de baan forceren van de Brit. In bocht 8 gingen ze vervolgens wijd, en werd Verstappen bestraft voor het inhalen buiten de baan. Het leverde Verstappen twee tijdstraffen van tien seconden op.

Weigeren

Niet iedereen was blij met de acties van Verstappen. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is zeer kritisch op de Nederlander en hij geeft zijn mening in de podcast van Sky Sports F1: "Lando kreeg in Austin een straf van vijf seconden. Ik denk dat de stewards er nu duidelijk naar hebben gekeken en dachten dat er zoveel druk is geweest en zoveel discussie dat ze nu strenger moeten straffen. Hij kreeg nu tien seconden voor beide acties, maar wat hij deed? Het probleem dat Max heeft is dat hij gewoon weigert om ook maar iets toe te geven op iemand bij een inhaalactie."

Maf en achterbaks

Hill is van mening dat Verstappen vooral in bocht 8 veel te ver ging. Hier haalde hij Norris buiten de baan in en daarvoor ontving hij zijn tweede tijdstraf. Hill legt zijn visie uit: "Het tweede moment was gewoon maf en achterbaks. Hij versnelde gewoon naar de apex en voorkwam in zekere zin dat Lando zijn plek terug kon geven, zo zag het er voor mij uit. Hij versnelde gewoon en reed Lando van de baan, die had niet veel andere mogelijkheden en ze raakten elkaar. Dat was stom rijden. Max heeft zichzelf daar in de steek gelaten. Hij is zo briljant en hij heeft duidelijk een competitieve geest, maar dit was niet iets om trots op te zijn hoe hij daar reed."

Heel duidelijk

Ook Verstappens actie in bocht 4 valt niet goed bij Hill. De Britse oud-coureur is ook kritisch op de move die Verstappen zijn eerste tijdstraf opleverde: "Hij maakt daar duidelijk een beweging om Lando geen enkele kans te geven om in te halen. De beelden vanuit de lucht zijn daarvoor heel duidelijk voor mij. Hij deed gewoon geen poging om iets in te houden, de bocht te halen en ruimte te laten voor Lando. Dat was gewoon een geval van 'je komt er niet doorheen'. Willen we dat als sport?"