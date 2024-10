Audi slaat belangrijke slag en versterkt zich met voormalig Ferrari-kopstuk

Sauber zal vanaf 2026 deel gaan nemen aan de Formule 1 als het fabrieksteam van Audi. De Duitse autofabrikant heeft enorme ambities en deze worden kracht bij gezet door het aantrekken van enkele grote namen. Zo werden Jonathan Wheatley en Mattia Binotto eerder al aangekondigd als versterkingen, en daar is voormalig Ferrari-kopstuk Ignacio Rueda nu bijgekomen.

Het team van Sauber kent een dramatisch jaar in de Formule 1. De Zwitserse renstal staat na twintig Grands Prix nog altijd puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap, en het lijkt er ook niet op dat dat hier nog verandering in gaat komen voor het einde van het seizoen. Het team doet er echter wel alles aan om de C44 beter te maken, maar moet zich tegelijkertijd ook focussen op 2026. Sauber zal vanaf dat jaar door het leven gaan als het fabrieksteam van Audi.

Het project is in volle gang en de ambities van de Duitse autofabrikant zijn zeer hoog. Achter de schermen wordt er dan ook hard doorgewerkt aan het project, en dat zorgde al voor de komst van enkele grote namen. Zo werd Nico Hülkenberg aangetrokken als coureur, maakten de Duitsers bekend dat ze Jonathan Wheatley (sportief directeur Red Bull) hebben aangetrokken als teambaas en werd voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto aangesteld als Chief Operating en Chief Technical Officer, oftewel als de nieuwe leider van het F1-project van Audi.

Audi versterkt zich opnieuw

En de Duitse autofabrikant is daarna zeker niet stil blijven zitten. Het kondigde vandaag namelijk drie nieuwe namen aan, die het technische team moeten komen versterken. Zo werd Giampaolo Dall'Ara aangekondigd als de nieuwe Head of Race Engineering, werd Ignacio Rueda aangetrokken als de sportief directeur en zal Beat Zehnder aan de slag gaan als Director of Signature Programs and Operations.

Voormalig Ferrari-kopstuk

Vooral Ignacio Rueda kan als een belangrijke versterking worden gezien. De Spanjaard heeft onwijs veel ervaring in de Formule 1. Zo werkte hij als Systems Engineer voor Jordan Grand Prix en Renault en was hij Chief Strategist bij het Lotus F1 Team, maar hij staat vooral bekend als een belangrijk Ferrari-kopstuk. Rueda werkt al sinds 2014 voor het Italiaanse team, eerst als Head of Race Strategy en vanaf januari 2021 ook als sportief directeur. Nu zal hij dus aan de slag gaan bij Audi als sportief directeur, waardoor het technische team van Audi steeds meer vorm begint te krijgen.