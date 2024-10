Wie is in 2025 de teamgenoot van Verstappen?

Het team van Red Bull Racing heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Max Verstappen is op weg naar de wereldtitel, maar zijn teamgenoot Sergio Perez staat onder grote druk. Er gaan veel geruchten rond over zijn toekomst, maar wat zijn de opties voor Red Bull?

Perez tekende eerder dit jaar een nieuw contract bij Red Bull Racing. Hij staat tot en met 2026 onder contract bij de Oostenrijkse renstal, maar het is allesbehalve zeker dat hij dit contract gaat uitdienen. In Mexico kende hij weer een rampzalig weekend en de twijfel werd groter. Red Bull-teambaas Christian Horner durfde niet uit te sluiten dat Perez dit jaar al gaat vertrekken, en teamadviseur Helmut Marko stelt dat het voor volgend jaar open ligt. Maar wat zijn de opties voor Red Bull in 2025?

Sergio Perez

Vanzelfsprekend is Perez voor volgend jaar de favoriet voor het zitje naast Verstappen. Hij heeft nog altijd het contract op zak, en daar wijst hij zelf elke keer naar. Ook bij Red Bull stelde men al vaker dat Perez gewoon een contract heeft, maar dat hoeft niet altijd iets waard te zijn in de Formule 1. Marko is al maanden kritisch op hem, en Perez weet zelf ook wel dat hij moet gaan presteren.

Liam Lawson

Een coureur die vaak in verband wordt gebracht met het zitje van Perez, is Liam Lawson. De jonge Nieuw-Zeelander rijdt sinds Austin voor VCARB en vooralsnog maakt hij een goede indruk. Op COTA pakte hij direct punten, en in Mexico vocht hij afgelopen weekend een stevig duel uit met uitgerekend Perez. De wagen van de Mexicaan raakte daarbij beschadigd, en Perez was woedend. Ook Marko was voor het eerst kritisch op Lawson, terwijl hij normaal gesproken lovend is over hem. Lawson heeft nog weinig ervaring, maar dat was in het verleden geen probleem voor Red Bull.

Yuki Tsunoda

Lawsons VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda maakt er geen geheim van dat hij naar Red Bull wil overstappen. De Japanner heeft zich al meerdere keren afgevraagd waarom hij geen kans krijgt bij de Oostenrijkse renstal. Later dit jaar krijgt hij die kans, en mag hij in Abu Dhabi een Red Bull-test afwerken. Toch staat hij er iets minder goed op dan Lawson. In Mexico crashte hij twee keer, en was Marko vooral ontevreden met de crash in de kwalificatie. Tsunoda heeft nog wel de steun van Honda, de Japanners leveren tot en met eind 2025 de motoren aan Red Bull.

Isack Hadjar

Red Bull kan er ook voor kiezen een jong talent in het diepe te gooien. Sinds de promotie van Lawson naar VCARB, is Isack Hadjar de reservecoureur van de Red Bull-teams. Hadjar rijdt momenteel in de Formule 2 en daar maakt hij een degelijke indruk. Eerder dit jaar reed hij al een vrije training voor Red Bull, en de kans is groot dat hij dat nog een keertje kan doen. De kans is echter klein dat hij echt in aanmerking komt voor het zitje.

Franco Colapinto

Bij Red Bull kunnen ze ook buiten de eigen pool kijken. Een talentvolle coureur die momenteel veel indruk maakt, is Franco Colapinto. De Argentijn vervangt voor de rest van het jaar Logan Sargeant bij Williams, en hij doet het zeer goed. Williams-teambaas James Vowles wil hem graag uitlenen voor 2025, en hij werd al in verband gebracht met VCARB. Colapinto werd bij Ziggo Sport al gelinkt aan het Red Bull-zitje, maar die kans is klein. Colapinto denkt zelf zonder zitje te zitten in 2025, en Marko gaf aan er geen zin in te hebben op iemand op te leiden voor een ander team.