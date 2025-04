Max Verstappen heeft enigszins verrassend de pole position gepakt in Japan. Op het circuit van Suzuka was hij nipt sneller dan Lando Norris, en dat leverde hem de snelste tijd op. Na afloop stelde Verstappen dat de auto lastig te besturen is, maar dat hij vol op de limiet reed.

Verstappen werd niet gezien als de favoriet voor de zege dit weekend. De Nederlandse Red Bull-coureur keek vooral naar de McLarens, maar de papajakleurige bolides lieten een klein beetje tijd liggen. Verstappen, die niet tevreden was met zijn auto, haalde alles uit de kast om zo snel mogelijk te gaan en dat wierp zijn vruchten af. Verstappen pakte de pole, en dat zorgde voor een kleine vreugde-explosie bij Red Bull.

Geen fouten gemaakt

Na afloop van de kwalificatie erkende Verstappen dat hij dit resultaat niet had zien aankomen. De Nederlander sprak zich met een grote grijns uit bij Viaplay: "Alles was op de limiet. Ik maakte gewoon geen fout, en elke run ging het wat beter. Ik denk dat anderen niet die progressie maakten. Het circuit ligt me wel, maar de auto moet wel meewerken. Het hele weekend was het heel lastig, en in de kwalificatie hadden we nog steeds problemen. Het is niet zo dat als we eerste zijn, alles gelijk perfect is."

Grote verrassing

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen de pole zou gaan pakken in Suzuka. Na afloop vroegen veel kenners zich af waar Verstappen dit vandaan haalde, en dat dacht hij zelf ook: "Dat weet ik zelf ook niet! Ik dacht bij die laatste ronde wel: 'Ik ga het proberen'. Ik wist dat het een groot gat was. Maar als ze (de McLarens, red.) zich niet verbeteren, dan is dat heel fijn." Verstappen rekent zich overigens nog niet rijk, en weet dat het een lastige race kan worden als het droog blijft.