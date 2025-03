Sergio Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing. De Mexicaan staat dit jaar niet op de grid, maar een comeback is zeker niet uitgesloten. Volgend jaar staan er elf teams op de grid, en zijn er dus meer stoeltjes beschikbaar. Bij het nieuwe team van Cadillac hebben ze wel oren naar een deal met Perez.

Perez kende vorig jaar een teleurstellend seizoen bij Red Bull. De Mexicaan zakte volledig door het ijs, en hij maakte een uitgebluste indruk. Hij werd bij Red Bull vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt na twee races is vervangen door Yuki Tsunoda. Perez is naar de achtergrond verdwenen, maar de vraag is hoe lang dit gaat duren. De komst van Cadillac naar de Formule 1 in 2026 biedt hem immers veel kansen.

Drie kandidaten

Cadillac-adviseur Mario Andretti riep eerder dat ze op zoek zijn naar een Amerikaans talent en een ervaren coureur. Perez brengt veel geld en sponsors mee, én hij heeft veel ervaring. In gesprek met ESPN wordt Andretti gevraagd naar de rijderssituatie: "De tweede cockpit zal zeker worden ingevuld door een ervaren coureur die beschikbaar is. Er zijn voor ons drie realistische kandidaten. En nee, ik ga nu niet onthullen wie die kandidaten zijn."

Perez

De vraag is of Perez één van de kandidaten is waar Andretti op doelt. De 85-jarige Amerikaanse racelegende kan echter niet goed geheimhouden wie ze op het oog hebben. Als hij verder wordt gevraagd naar Perez, is Andretti zeer duidelijk: "Hij is een optie. Dat zou natuurlijk een optie voor ons kunnen zijn." Wie er verder op het lijstje van Cadillac staan, is niet bekend. De namen van Colton Herta, Guanyu Zhou en Valtteri Bottas werden eerder in verband gebracht met de nieuwe Amerikaanse renstal.

Cadillac vormt vanaf volgend jaar het elfde team, en dat kan voor kansen zorgen. Perez kan er zijn loopbaan nieuw leven inblazen, maar het moet eerst nog blijken hoe competitief het nieuwe team kan zijn.