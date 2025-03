"Tsunoda loopt bij psycholoog tegen depressiviteit"

Yuki Tsunoda geeft in een openhartig interview met Formule 1 Magazine toe dat hij nog steeds gebruik maakt van een therapeut. De nieuwe teamgenoot van Max Verstaoppen bij Red Bull heeft het volgens eigen zeggen af en toe nodig als hij eventjes niet goed in zijn vel zit. De Japanner is niet de eerste coureur die worstelt met de mentale mind-set.



Depressieve gevoelens



Tsunoda praat openlijk over zijn worstelingen die hij tegenkwam in het leven. In zijn weg naar de Formule 1 heeft de Japanner vaak professionele hulp gezocht. ''Ik heb ik dat tot de Formule 2 gedaan. Maar ik heb nog steeds wel iemand die me helpt. Soms, als ik me alleen voel, of emotioneel down ben, bel ik hem. Gewoon, om te praten, om te herstellen. Dat is het. Hij helpt me als dat nodig is. Binnen een raceteam gebeurt zoveel, het is soms vrij instabiel. Maar ik weet wel wat ik moet doen. Daarbuiten zijn er soms dingen waar ik mee worstel, net als ieder ander mens. Een woordenwisseling met vrienden, liefdesproblemen. Gewoon, de normale dingen. Maar om heel eerlijk te zijn: ik ben blij met hoe ik nu ben en hoe het gaat'', verklaart Tsunoda.