Perez verder in het nauw: "Het ligt open"

De toekomst van Sergio Perez is onzeker. Zijn rampzalige weekend in Mexico zorgt voor veel ontevredenheid bij Red Bull en Helmut Marko. De Oostenrijkse teamadviseur doet er niet geheimzinnig over en stelt dat alles voor aankomend jaar nog open ligt.

Perez kende in zijn thuisland Mexico geen goed weekend. In de kwalificatie ging het mis en wist Perez geen goede tijd te noteren. Hij viel zelfs af in het eerste gedeelte van de kwalificatie, en bij de start van de race liep hij direct tegen problemen aan. Hij stond verkeerd in zijn startvak en dat leverde hem een tijdstraf op. In de race beschadigde hij vervolgens zijn auto in een duel met Liam Lawson en kwam hij als laatste over de streep.

Start

Red Bull-adviseur Helmut Marko was allesbehalve tevreden met de prestaties van Perez in Mexico. De Oostenrijker reageert fel als hij door zijn landgenoten van ORF wordt gevraagd naar de foute start van Perez: "Ik kan alleen maar 'ja' zeggen dat toegeven. Zo'n fout mag gewoon niet gebeuren. Zijn start was sensationeel, echt goed, maar daardoor was de straf des te vervelender. Daarna volgde die onnodige aanvaring, waarbij ik denk dat Lawson iets meer schuld heeft."

Toekomst

Marko was niet blij met de actie van Lawson, maar hij was al helemaal niet blij met Perez. Er gaan veel geruchten rond over de toekomst van de Mexicaan. Red Bull-teambaas Christian Horner wil niet uitsluiten dat Perez dit jaar nog aan de kant wordt geschoven, en Marko is al weken uitermate kritisch. Als hij na de race van ORF de vraag krijgt of Perez volgend jaar zijn stoeltje behoudt, reageert hij betekenisvol: "Het ligt open."