Een Nederlander in één van de fameuze rood-witte McLarens uit de jaren '80? Dat was voor even werkelijkheid. Oud-manager van Verstappen, Huub Rothergatter, kreeg de eer om te schitteren als McLaren-coureur in een commercial voor verzekerings-maatschappij Centraal Beheer. In de reclame uit 1987 wordt een pitstop tijdens een Grand Prix nagebootst. Op het laatste moment blijkt dat een van de monteurs toch nog iets kleins vergeten is met desastreuze gebeurtenissen tot gevolg. Waarna de fameuze woorden 'Even Apeldoorn bellen' in beeld komt.



Jinx

Voor deze reclame werd de McLaren鈥憌agen van viervoudig wereldkampioen Alain Prost gebruikt. De korte 'film' is opgenomen in de studio. Het decor is nagemaakt op basis van foto's van een circuit in Australië. Rothengatter zelf gaf technisch advies aan de regie. De reclame kreeg een leuke nasleep vanwege een soortgelijke gebeurtenis in het echt paar weken later. Binnen een maand na de uitzendingen van de reclame viel er toevallig een wiel af van een Formule 1 wagen tijdens een Grand Prix. De kranten kopten de dag erna: 'Even Apeldoorn bellen'.





Rothengatter



In 1984 maakte Huub Rothengatter zijn debuut in de Formule 1 bij het team Spirit-Honda. Hij reed in totaal 25 (30 inschrijvingen) Formule 1-races tussen 1984 en 1986. Gedurende zijn tijd in de Formule 1 reed hij voor teams als Spirit, Osella en Zakspeed. Rothengather scoorde nul punten.

Na zijn actieve Formule 1-carrière bleef Rothengatter betrokken bij de autosport, maar dan in een andere rol. Hij werd de manager van Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen. Rothengatter speelde een cruciale rol in het carrièrepad van de Limburger in de Formule 1, maar ook later van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.