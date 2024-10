Horner zet Perez onder druk: "Komt een moment van moeilijke beslissingen"

Sergio Perez kende een rampzalig weekend in zijn thuisland Mexico. Er ging veel mis en de frustratie was zeer groot. Hij kwam als zeventiende als laatste over de streep. Red Bull-teambaas Christian Horner voert de druk nu op en hij stelt dat er een moment komt waarop er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.

Perez staat al maanden onder druk bij Red Bull. In Mexico wilde hij eindelijk gaan terugslaan, maar dat plannetje mislukte al in de kwalificatie. Hij viel af in Q1, moest starten vanuit het achterveld en hij ging vervolgens direct bij de start van de race de fout in. Hij stond verkeerd opgesteld in zijn gridpositie en dat leverde hem direct een tijdstraf van vijf seconden op. In de race beschadigde hij zijn auto in een duel met Liam Lawson. Perez reed een verloren race en hij werd zeventiende.

Dramatisch weekend

De druk op Perez werd hierdoor alleen maar groter. Ook Red Bull-teambaas Horner wil nu resultaten gaan zien. Na de race was hij zeer duidelijk in gesprek met de internationale media: "Het was opnieuw een dramatisch weekend voor Checo. Niet ging goed voor hem. Hij weet dat het in de Formule 1 draait om resultaten. Als je niet levert, krijg je de schijnwerpers op je. Wanneer de resultaten uitblijven, zal er kritisch naar je worden gekeken. Een als team moeten we met beide auto's punten scoren."

Moeilijke beslissingen

Het is geen geheim dat de positie van Perez onder druk staat. Er wordt veel gespeculeerd over een rijderswissel voor volgend jaar. Als Horner wordt gevraagd of Perez het seizoen sowieso gaat afmaken, reageert hij niet direct bevestigend: "Zoals ik al zei, er wordt altijd kritisch gekeken. En er komt een moment dat er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. We staan nu derde bij de constructeurs. Vanuit het team werken we zo hard mogelijk om hem te steunen en dat blijven we ook komend weekend in Brazilië doen. Maar er komt een tijd dat je niet meer kan doen dan dat."