Williams onthult livery met verwijzing naar iconisch verleden

Het team van Williams zal de aankomende twee raceweekenden met een aangepaste livery gaan racen. De Britse renstal keert voor het eerst in 31 jaar gedeeltelijk terug naar de kleur geel, waarmee in het verleden al grote successen werden behaald.

Williams heeft zojuist een aangepaste livery voor de raceweekenden in Mexico en Brazilië gepresenteerd. Het iconische team heeft geen enorm grote aanpassing aan de kleurstelling doorgevoerd, maar heeft een vleugje geel toegevoegd aan de gebruikelijke blauw-zwarte kleurstelling. Dit zal terug te zien zijn op de engine cover van de FW46, waarop ook het logo van partner Mercado Libre te zien zal zijn. De populairste e-commerce-site en grootste betalingsgigant van Latijns-Amerika, die onder andere activiteiten heeft in Mexico en Brazilië, heeft een geel logo, wat gedeeltelijk de gele engine cover verklaart.

Knipoog naar verleden

Aan de andere kant is het ook een knipoog naar het verleden, want Williams heeft heel wat jaren geleden grote successen geboekt met een gedeeltelijke gele kleurafstelling. Van 1983 tot en met eind 1993 was de kleur geel behoorlijk aanwezig in de memorabele kleurstellingen van het team. In deze periode behaalde Williams 55 van de 114 raceoverwinningen, drie van de negen constructeurskampioenschappen en drie van de zeven rijderskampioenschappen.

De laatste kampioenschappen die met de gele kleurafstelling werden gewonnen, waren die van 1993. Het team uit Grove won destijds met een gele engine cover het rijderskampioenschap met Alain Prost en het kampioenschap bij de teams.

Strijd met Alpine

Naast de engine cover zullen de raceoveralls van Franco Colapinto en Alexander Albon ook geel zijn. Zij hopen in hun nieuwe racepak dit weekend opnieuw mee te kunnen strijden om de punten. Deze zijn momenteel van cruciaal belang voor Williams, dat punten moet blijven scoren in de strijd om de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Deze positie is momenteel in handen van het team uit Grove, maar Alpine hijgt Williams wel in de nek. Het gat tussen de twee concurrenten is slechts vier punten met nog vijf Grands Prix te gaan.