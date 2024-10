Stella steunt Norris: "Zelfs Schumacher was niet zelfverzekerd"

Bij het team van McLaren blijven ze hun coureurs steunen. Men is nog steeds niet blij met de recente opmerkingen van Helmut Marko over Lando Norris. McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat zelfs Michael Schumacher soms niet zo zelfverzekerd was als men dacht.

Marko sprak zich vlak voor het raceweekend in Austin uit over de titelstrijd. Bij Motorsport Magazin wees hij Max Verstappen aan als titelfavoriet, en stelde hij dat Norris bepaalde mentale zwaktes had. Bij McLaren interpreteerde men dit als een sneer in de richting van Norris. De Brit is zeer open over zijn mentale gezondheid en hij gaf meerdere keren aan dat hij hier soms mee worstelde.

Gemiste kans

McLaren-CEO Zak Brown haalde uit naar Marko en omschreef diens woorden als 'onsmakelijk'. McLaren-teambaas Andrea Stella is ook niet blij, zo liet hij weten aan Motorsport.com: "Ik denk dat wat Helmut zei een gemiste kans was. De gemiste kans is dat het werk dat de afgelopen decennia is gedaan niet wordt gesteund. Vooral in de laatste tien jaar wordt mentale gezondheid openlijk besproken, en dat is zo belangrijk. Ik was trots op wat de Formule 1 heeft kunnen bereiken, net als op de coureurs door erover te praten."

Verstappen

Stella echoot dan ook de uitspraken van zijn collega Brown: "Het is alsof één opmerking het werk van twintig jaar tenietdoet." De Italiaanse teambaas van McLaren trekt vervolgens de vergelijking met de rel omtrent Max Verstappen. De Nederlander kreeg in Singapore een taakstraf nadat hij had gevloekt tijdens een persconferentie. Stella: "Voor mij is de opmerking van Marko veel erger voor wat iemand binnen de Formule 1-gemeenschap zegt, dat was gewoon een slecht woord op de verkeerde plek."

Schumacher

Volgens Stella is Norris zeker niet de enige coureur die het mentaal soms lastig had. De Italiaan wijst naar zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, met wie hij samenwerkte bij Ferrari: "Ik heb gewerkt met geweldige coureurs, en ik kan zeggen dat ieder individu heel verschillend was, maar toch ontzettend exceptioneel. Ik heb bijvoorbeeld al een paar keer gezegd dat Michael heel zelfverzekerd overkwam, maar zijn zelfvertrouwen kwam van het werk met het team. Zelf was hij soms helemaal niet zo zelfverzekerd. Dat vertrouwen kwam voort uit de resultaten die hij behaalde. We praten nu over Michael Schumacher, begrijp je?"