Brown boos op Marko: "Dit vond ik onsmakelijk"

Het gaat dit weekend in Austin vanzelfsprekend over de strijd tussen Red Bull en McLaren. De strijd wordt niet alleen op de baan gevoerd, maar ook in de media. Zak Brown is namelijk niet te spreken over een aantal uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko.

Marko besprak de titelstrijd tussen zijn man Max Verstappen en McLaren-coureur Lando Norris met Motorsport-Magazin. Marko gaf bij die publicatie aan dat hij gelooft in een nieuwe wereldtitel van Verstappen. Hij stelde tevens vast dat Norris op mentaal vlak niet zo sterk is als Verstappen. Marko zei dat iedereen weet dat Norris wat mentale zwakheden heeft. Dit kon worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar Norris eerdere uitspraken over zenuwen of mentale problemen.

McLaren-CEO Zak Brown is hier niet over te spreken. De Amerikaan is een beetje teleurgesteld in Marko en daar doet hij niet geheimzinnig over als hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik heb de woorden van Helmut gelezen en ik vond ze jammer, maar ik was er niet verbaasd over. Lando is een soort ambassadeur van mentale gezondheid. Toto Wolff heeft ook over mentale gezondheid gesproken, dus ik denk dat dit een serieus onderwerp is waar wij het over wilden hebben en het op de voorgrond wilden brengen. Om nu in deze situatie de boel op te stoken is helemaal niet netjes en het brengt ons tien, twintig jaar terug in de tijd. Op sportief gebied worden er allerlei tactische trucjes uitgehaald, maar ik vond dit onsmakelijk."