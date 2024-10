Red Bull denkt aan test voor Tsunoda in Abu Dhabi

Yuki Tsunoda hoopt nog altijd op een kans bij het grote Red Bull Racing. De Japanner krijgt hierbij steun van Honda, maar er lijkt weinig kans te zijn op een zitje. Helmut Marko geeft nu wel aan dat er plannen bestaan voor een Red Bull-kans voor Tsunoda tijdens de post season test in Abu Dhabi.

Tsunoda rijdt alweer een aantal jaren voor Red Bulls zusterteam dat tegenwoordig rondrijdt onder de naam Visa Cash App RB. De Japanner was dit jaar sneller dan Daniel Ricciardo, maar bij Red Bull lijken ze meer vertrouwen te hebben in Ricciardo's vervanger Liam Lawson. Tsunoda krijgt echter nog altijd steun van Honda, de Japanners bouwen tot eind 2025 de motoren voor de Red Bull-teams.

Bandentest

Bij Honda gaven ze afgelopen weekend aan dat ze hopen op een Red Bull-zitje voor Tsunoda. Alhoewel een zitje momenteel lastig lijkt te worden, is een kans tijdens een testdag wel realistisch. Eind dit jaar wordt er na de seizoensfinale in Abu Dhabi weer een test afgewerkt op dat circuit. Tijdens die test moeten alle teams twee auto's inzetten. In één auto neemt dan een rookie plaats, terwijl met de andere auto een bandentest wordt afgewerkt met een coureur met een superlicentie.

Plannen

Red Bull kan er dus voorkiezen om Max Verstappen en Sergio Perez op vakantie te sturen en een VCARB-coureur op te roepen. Gevraagd door Motorsport.com of er een testkans inzit voor Tsunoda, reageert Red Bull-adviseur Helmut Marko positief: "We hebben wat plannen voor Abu Dhabi, inderdaad. Maar we hebben verschillende coureurs die we kunnen laten testen. We hebben ook nog Isack Hadjar en we hebben nu ook Liam Lawson."