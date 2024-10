"Honda zet Red Bull onder druk om F1-test voor Tsunoda te regelen"

Honda heeft Red Bull Racing onder druk gezet om een Formule 1-test bij dat team voor Yuki Tsunoda te regelen. De Japanse motorleverancier van het team uit Milton Keynes willen hun landgenoot graag in de toekomst bij het team van Red Bull zien en willen die kansen met een F1-test voor de Japanse coureur vergroten.

Yuki Tsunoda kent een uitstekend jaar in de Formule 1. De Japanner scoorde tot dusver 22 punten in 2024, en was teamgenoot Daniel Ricciardo duidelijk de baas. Ondanks zijn uitstekende prestaties heeft hij nog altijd geen kans gekregen bij Red Bull Racing. Hij maakt, zo onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko, wel kans op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen in 2025, maar dan zal hij wel moeten presteren. Het zal namelijk een 'shootout' gaan worden tussen hem, Sergio Perez en Liam Lawson.

Honda, de motorleverancier van Red Bull Racing, hoopt dat de keuze van het team van Milton Keynes op Tsunoda zal vallen. De Japanse motorfabrikant steunt de de 24-jarige VCARB-rijder al zeer lang en heeft er ook mede voor gezorgd dat Tsunoda Red Bull-junior werd in 2021. Om de Japanse coureur meer kans te geven op het zitje naast Verstappen heeft Honda Red Bull nu onder druk gezet om Tsunoda een testrit te laten maken in hun F1-bolide, zodat hij kan laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Koji Watanabe, de president van Honda's racetak HRC, heeft hierover ook gesproken met Helmut Marko en Christian Horner. "Wat Tsunoda betreft, is het ons doel dat hij hard werkt en een stoeltje bij Red Bull Racing bemachtigt", begint Watanabe tegenover Motorsport.com. "Wij geloven dat hij het talent heeft. Natuurlijk zijn de beslissingen omtrent de coureurs uiteindelijk aan het team, maar als partner hebben we dringend verzocht dat Tsunoda de kans krijgt om te rijden en te testen in een Red Bull-auto. We willen hem in ieder geval de kans geven om zijn kunnen te laten zien. Ik heb hier ook direct met Christian over gesproken. Hij heeft het niet uitgesloten. Er is nog niets besloten, maar ik denk dat we op de juiste manier te werk moeten gaan."

Tsunoda heeft overigens nog nooit mogen testen in een Red Bull-bolide. De Japanner mocht eerder wel verschillende demonstratieruns doen, zoals onlangs in het Taiwanese Taichung, waar hij in de RB8 mocht rijden.