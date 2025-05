Naam Schumacher kan terugkeren in de Formule 1

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Het is nog niet bekend welke coureurs de auto's gaan besturen, maar er staan wel veel kandidaten op. Het lijkt erop dat de kansen voor Mick Schumacher iets groter zijn geworden.

Afgelopen weekend was Cadillac aanwezig bij de Grand Prix van Miami. De kopstukken van het nieuwe team waren aanwezig in de paddock, en er werd ook een launch evenement georganiseerd in Miami Beach. Tijdens dit exclusieve feestje onthulde het team het logo, maar er gebeurde nog meer opvallende zaken. Mick Schumacher werd namelijk gespot op het feestje, en dat is opvallend.

Eerste gesprekken

Volgens het Duitse Bild heeft Schumacher namelijk met de top van Cadillac gesproken in Miami. Het Duitse medium stelt dat Schumacher zich kandidaat heeft gesteld voor het zitje, maar het is onduidelijk of hij in de profielschets van de renstal past. Ze hebben immers meerdere keren laten doorschemeren dat ze zoeken naar een Amerikaans talent en een ervaren Formule 1-coureur.

Alpine

Of Schumacher kan worden gezien al een ervaren coureur, valt te bezien. Hij reed twee seizoenen in de Formule 1 voor Haas, en werd daarna reservecoureur van Mercedes. Eind vorig jaar verliet hij de Formule 1-wereld om zich fulltime te kunnen richten op zijn zitje bij het Hypercar-team van Alpine in het World Endurance Championship. Een comeback in de koningsklasse heeft hij echter nooit uit het hoofd gezet.

Kapers op de kust

Schumacher is niet de enige kanshebber op een stoeltje bij Cadillac. Vorige week lekte uit dat Sergio Perez een driejarige deal kan tekenen bij het team, maar dat er nog niets zeker is. Verder worden ook de namen van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou genoemd. Daarnaast zou ook IndyCar-coureur Colton Herta nog steeds in beeld zijn, maar hij heeft wel genoeg superlicentiepunten nodig.