Vasseur vindt dat Ferrari goed werk heeft geleverd met chaotische teamorders

Het team van Ferrari kende een tegenvallende Grand Prix in Miami. Na afloop van de race ging het vooral om de rommelige teamorders die voor frustratie zorgden bij Lewis Hamilton. Volgens teambaas Frédéric Vasseur hebben ze zich aan de afspraken gehouden en hebben ze goed werk geleverd.

Hamilton en zijn teamgenoot Charles Leclerc kenden en frustrerende race op het Miami International Autodrome. Ze vochten een duel in het middenveld uit, en ze kwamen uiteindelijk als zevende en achtste over de finishlijn. Tijdens de race ging het vooral om het radioverkeer en de teamorders bij het team.

Hamilton wilde Leclerc passeren, maar aan de pitmuur bij Ferrari twijfelde men. Terwijl Hamilton steeds gefrustreerder werd, leek Ferrari zich af te vragen wat ze moesten doen. Leclerc ging uiteindelijk aan de kant, maar na een aantal rondjes waren de rollen omgedraaid. Hamilton moest nu aan de kant en gefrustreerd vroeg hij zich af of hij Williams-coureur Carlos Sainz er ook langs moest laten.

Frustratie is begrijpelijk

Hamilton stelde na de race dat hij met teambaas Frédéric Vasseur over de zaak had gesproken. Tegenover Sky Sports sprak Vasseur zich uit: "Ik kan de frustratie van de jongens in de auto's goed begrijpen. Uiteindelijk was het goed uitgevoerd, want Lewis reed achter Charles met een zachtere compound, we lieten hem gaan, maar zoals onze interne regels voorschrijven, besloten we uiteindelijk om weer van positie te wisselen."

Goed werk

De vraag is dan waarom Hamilton in eerste instantie de kans kreeg om de aanval te openen. Vasseur is daar heel erg duidelijk over: "We gaven Lewis de kans om Charles te passeren, want het was onmogelijk om elkaar in te halen als we ze niet zouden laten gaan, en het gaf Lewis en kans om Antonelli te pakken. Ik denk dat we goed werk hebben geleverd."