Het verhaal achter het vreemde overwinningsdansje van Piastri

Oscar Piastri won afgelopen weekend zijn vierde Grand Prix van het seizoen. De Australiër reed een uitstekende race, en na afloop vierde hij dat met een potsierlijk dansje. Hij schaamde zich er een beetje voor, en onthulde dat dit het gevolg was van een weddenschap.

Piastri reed een sterke race op het circuit in Miami Gardens. Hij startte als vierde, maar wist zich al snel naar voren te werken. Hij versloeg Max Verstappen in een rechtstreeks duel om de koppositie en reed daarna onbedreigd naar de zege. Hij breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit, en na afloop deed hij zelfs een dansje in het parc fermé.

Weddenschap

In de hoek waar zijn monteurs stonden deed Piastri een paar dansmoves, waarna hij van schaamte door de knieën ging. Hij maakte een vrolijk wegwerpgebaar en liep daarna weg. Lachend verklaarde hij na afloop aan Motorsport.com wat de gedachte hier achter was: "Het was een poging tot een griddy. Zoals je kunt zien, was het slecht uitgevoerd."

De griddy van Piastri was het gevolg van een ontmoeting met American Football-speler Justin Jefferson van de Minnesota Vikings: "Ik ontmoette Justin op donderdag, hij heeft de griddy groot gemaakt. Ik was dom en heb met hem gewed dat als ik de race zou winnen, ik er eentje voor hem zou doen."

Eerste poging

Piastri lacht dat hij het dansje niet voor de spiegel heeft geoefend: "Na de kwalificatie van gisteren dacht ik dat zeker niet nodig zou zijn. Dus dit was mijn eerste poging om een griddy live op de wereldwijde televisie te doen. Ik kwam de weddenschap na, maar dat is de enige keer dat je me dat ziet doen."

Jefferson kon wel lachen om de actie van Piastri. Zijn team Minnesota Vikings deelt de beelden op X waarna de speler enthousiast reageert: "Oscarrrr! Lets gooo!"