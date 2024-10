Shwartzman rijdt VT1 voor Sauber in Mexico

Het team van Sauber kiest ervoor om aankomend weekend weer een rookie in te zetten. De Zwitserse renstal zal in de eerste vrije training gebruik gaan maken van de diensten van Ferrari-junior Robert Shwartzman. Het wordt zijn tweede training van het seizoen.

Alle teams zijn verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aankomend weekend in Mexico kiezen veel teams ervoor om een jonge coureur in te zetten. Sauber maakte gisteravond bekend dat Shwartzman de eerste training voor hen zal gaan rijden. De Israëlische Rus neemt plaats in de auto van Guanyu Zhou. Eerder reed Shwartzman al een vrije training voor Sauber in Zandvoort, daar noteerde hij de zestiende tijd.

Het is opvallend dat Sauber kiest voor Shwartzman. De Zwitserse renstal beschikt zelf over meerdere rookies, maar geen van hen heeft dit jaar meters gemaakt in een vrije training. Vorig jaar koos het team ervoor om Theo Pourchaire in te zetten. De Fransman maakt nog onderdeel uit van de Sauber-academie, maar toch kiest het team voor een coureur van motorleverancier Ferrari. Shwartzman reed vorig jaar nog een aantal trainingen voor Ferrari, maar de Italiaanse renstal kiest aankomend weekend voor Oliver Bearman. Naast Bearman en Shwartzman komen ook rookies Felipe Drugovich en Patricio O'Ward in actie.