Opmerkelijk: stewards geven Shwartzman een gridstraf

Robert Shwartzman mocht vandaag de eerste vrije training rijden namens Sauber. De Israëlische Rus mocht plaatsnemen in de auto van Guanyu Zhou, maar hij maakte wel een foutje. Dit zorgt ervoor dat de stewards hem nu een zeer opmerkelijke straf hebben gegeven.

Shwartzman had tijdens de vrije training Yuki Tsunoda ingehaald onder de gele vlag. Dit is tegen de regels, en de stewards treden daar normaal gesproken zeer streng tegen op. Dat hebben ze nu ook gedaan, want ze hebben Shwartzman een gridstraf van vijf plaatsen gegeven. Dit is opmerkelijk aangezien Shwartzman niet deelneemt aan de rest van het raceweekend, en dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren. De stewards erkennen dat dit een ietwat vreemde straf is, maar ze stellen dat dit normaal gesproken altijd de straf is voor deze overtreding.