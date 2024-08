Shwartzman rijdt VT1 voor Sauber in Zandvoort

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder op het circuit van Zandvoort. Tijdens de eerste vrije training zal er een verandering plaatsvinden bij het team van Sauber. Ze hebben namelijk besloten om Robert Shwartzman in te zetten tijdens die training.

Net als in de voorgaande jaren moeten alle teams dit seizoen minimaal twee keer een rookie inzetten tijdens een vrije training. Sauber heeft ervoor gekozen om Shwartzman in te zetten in Zandvoort. De Israëlische Rus zal plaatsnemen in de wagen van Valtteri Bottas. Shwartzman is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari en in het verleden reed hij ook al trainingen voor de Scuderia. Sauber werkt samen met Ferrari, en volgens het team is dit hier dan ook een gevolg van. Het is opvallend aangezien Sauber met onder meer Théo Pourchaire en Zane Maloney zelf ook talenten onder contract heeft staan.