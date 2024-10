Uitslag Grand Prix van Verenigde Staten: Verstappen erft P3 na straf Norris, Leclerc wint

De Amerikaanse Grand Prix is weer een feit. Op het spectaculaire circuit in Austin ging de zege zojuist naar Charles Leclerc. Op COTA kwam Carlos Sainz als tweede over de streep. Het podium op het Texaanse circuit werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Met Lando Norris op pole en Max Verstappen op de tweede plaats, was een spannende start haast een garantie. Het publiek werd verwend, want er gebeurde zeer veel in de eerste bochten. Verstappen probeerde Norris in te halen in bocht 1, en ze gingen wijd.

Het feit dat de twee wijd gingen, zorgde ervoor dat de Ferrari's hun kans konden grijpen. Charles Leclerc nam de leiding in handen en Norris viel terug naar de vierde plaats. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz probeerde Verstappen in te halen, maar de Nederlander maakte zich wijd. Ze schoten wijd, maar dat had nog geen gevolgen. Even daarna ging het mis met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen startte in het achterveld, en hij ging de mist in. Hij spinde en stond vast in het grind. Het was einde race en de Safety Car kwam de baan op.

Inhalen buiten de baan?

Terwijl de Safety Car op de baan was, werd Norris door zijn team gevraagd wat hij van het moment met Verstappen vond. Vanzelfsprekend was hij van mening dat Verstappen fout zat, maar een straf zat er niet in. Bij de herstart kwam Leclerc goed weg, maar Verstappen lette goed op. De Nederlander zat er vlak achter.

Sainz zat op dat moment niet meer vlak achter Verstappen. Hij meldde zijn team dat hij weinig power had bij het uitkomen van de bochten. Daarnaast rook hij brandstof in de cockpit. Het waren geen positieve signalen, maar Ferrari vond een oplossing. Hierdoor kon Sainz weer gaan jagen.

Total joke

Leclerc breidde aan kop van het veld zijn voorsprong uit. Verstappen was namelijk ook tegen een issue aangelopen. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase meldde over de radio dat zijn auto een probleem had wat ze konden oplossen bij de pitstop. Een paar pitboxen verder werd er ook over de radio gebabbeld. George Russell kreeg een straf voor het buiten de baan duwen van Valtteri Bottas, en volgens Toto Wolff was dat een 'total joke'.

Pitstops

Carlos Sainz trapte het pitstop-circus af door enigszins vroeg te stoppen. Het was een strategische zet van Ferrari, want Sainz haalde Verstappen in toen de Nederlander zijn stop maakte. De McLarens gingen lang door, want ze hadden weinig bandenslijtage en veel pace.

Het was een gedurfde strategie, maar ze wonnen er niet zoveel mee. Norris en Piastri verloren geen posities, maar ze wonnen er ook geen. De koppositie was ook na deze serie pitstops in handen van Charles Leclerc.

Zware strijd

Norris reed rond op de vierde plaats, en hij had zijn zinnen gezet op de derde plaats van Verstappen. Hij joeg op zijn Nederlandse rivaal, het leverde een geweldig duel op. Verstappen verdedigde als een beest, en de fans schoven naar het puntje van hun stoel. Ze vochten hard, maar het ging elke keer goed. In de 53ste ronde ging Norris erlangs, maar volgens Verstappen wel buiten de baan. Norris dacht daar anders over. De stewards besloten het moment te onderzoeken en gaven Norris een tijdstraf van vijf seconden. Verstappen pakte daarmee dus toch de derde plaats. Het was een nieuw controversieel hoofdstuk in de strijd tussen de twee vrienden.