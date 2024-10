Marko kan niets met woede van Brown over Norris-uitspraken

McLaren-CEO Zak Brown haalde op de vrijdag in Austin hard uit naar Red Bull-adviseur Helmut Marko. Brown was niet te spreken over uitspraken van Marko over Lando Norris. Marko is zich in deze situatie van een kwaad bewust en hij wil er niet te veel op ingaan.

Marko stelde in de week voorafgaand de Amerikaanse Grand Prix dat Max Verstappen volgens hem de titelfavoriet is. In een interview met Motorsport-Magazin verwees hij naar de worstelingen van Norris:"Van hem weten we dat hij bepaalde zwakke punten heeft, vooral wat de start betreft. Ik heb nu ook gelezen dat hij zelfs op de dag van de race bepaalde rituelen in acht moet nemen om te kunnen presteren." Marko had het hier over het feit dat Norris voor een race nog altijd zeer nerveus is.

Onsmakelijk

Norris maakte er dit jaar ook geen geheim van dat hij worstelde met mentale problemen. Zijn baas Brown was dan ook niet te spreken over de woorden van Marko. Hij vond Marko's woorden 'jammer' en hij stelde dat het niet netjes is en dat het de sport tien of twintig jaar terug de tijd in gooit. Brown sloot zijn betoog af met een sneer richting Marko door te stellen dat zijn uitspraken onsmakelijk waren.

Verstappen

Marko werd in Austin geconfronteerd met de boze woorden van Brown. De Oostenrijker haalde zijn schouders op toen hij bij Motorsport-Magazin reageerde: "Er is mij eerder gevraagd wie ik denk dat het kampioenschap gaat winnen en toen heb ik gezegd dat dat Max wordt, omdat hij mentaal de sterkste is en omdat hij de snelste coureur van het veld is. Als je kijkt naar hoe vaak Max posities wint of zijn positie bij de start alleen al kan verdedigen, in vergelijking met hoe Lando dat doet, dan denk ik dat het niet nodig is om het hier nog over te hebben."