McLaren trots op Piastri en sneert naar Alpine

Het team van McLaren beschikt dit jaar met Lando Norris en Oscar Piastri over twee sterke coureurs. Beide coureurs komen in aanmerking voor de wereldtitel, en dat stemt Zak Brown tevreden. De Amerikaan is trots, en kan het niet laten om een klein sneertje uit te delen.

Piastri en Norris zijn goede aan het huidige seizoen begonnen. De twee coureurs staan op de eerste plaatsen van het wereldkampioenschap. Piastri heeft al drie races gewonnen, terwijl Norris één race op zijn naam wist te schrijven. Beide coureurs voelen zich op hun plek bij McLaren, en de renstal is blij met hen. Ze hebben veel vertrouwen in het duo, ook omdat ze beide coureurs hebben laten debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Norris kwam uit de eigen opleidingsploeg, terwijl Piastri werd weggekaapt bij Alpine. De komst van Piastri was de uitkomst van een grote rel.

Brown trots op sterk rijdersduo

Jaren na dato kan McLaren-CEO Zak Brown daar nog steeds om lachen. De Amerikaan doet dat in de podcast van The Race: "We hebben Lando opgeleid, en Oscar zagen we als de volgende Lando. Alpine heeft hier wat laten liggen. Dus dankjewel, Otmar (Szafnauer, red.)!"

"We kregen het voor elkaar om Oscar aan boord te halen, en hij heeft echt fantastisch werk geleverd. We hebben de beschikking over twee ongelooflijk competitieve coureurs."

Grote rel

Piastri debuteerde in 2023 in de Formule 1 bij McLaren. Het leek er geruime tijd op dat hij zou debuteren bij Alpine, aangezien hij lid was van hen opleidingsploeg. Alpine kondigde hem ook aan als de opvolger van Fernando Alonso, maar Piastri ontkende het contract. Er barstte een juridische strijd los over zijn handtekening, waarna McLaren de zaak wist te winnen. Het bleek een gouden zet te zijn, want Piastri is momenteel de koploper in de strijd om de wereldtitel.