"Marko sneert naar Norris: "Hij heeft bepaalde zwakke punten"

Max Verstappen verdedigt momenteel zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. De Nederlander ziet dat Lando Norris langzaam dichterbij komt. Helmut Marko stelt echter dat ze ook rekening moeten houden met Charles Leclerc, en hij wijst naar de zwakke punten van Norris.

Norris heeft momenteel het momentum in handen. Hij is goed aan de tweede helft van het seizoen begonnen met zeges in Zandvoort en Singapore. De Brit heeft echter nog een achterstand van 52 WK-punten op Verstappen, maar de McLaren is momenteel zeer snel. In de aankomende races kan er van alles gaan gebeuren, en bij McLaren willen ze Norris aan de titel gaan helpen.

Mentale kracht

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft vertrouwen in Verstappen. De Oostenrijker maakt zich niet zoveel zorgen en in een interview met Motorsport Magazin. Hij is duidelijk als hij de vraag krijgt wie er wereldkampioen gaat worden: "Max. Omdat hij de beste is, de snelste is en bovenal de mentale kracht heeft om Charles Leclerc te verslaan, die voor mij, theoretisch gezien, nog steeds in de race is." Marko vreest minder voor Norris: "Van hem weten we dat hij bepaalde zwakke punten heeft, vooral wat de start betreft. Ik heb nu ook gelezen dat hij zelfs op de dag van de race bepaalde rituelen in acht moet nemen om te kunnen presteren."

Eten

Marko doelt hiermee op een opvallende onthulling van Norris. De Britse coureur was open over zijn mentale problemen en stelde dat hij nog altijd zeer nerveus is voor de start van een Grand Prix. Dit zorgt ervoor dat hij amper iets kan eten voor een race. Gevraagd of Red Bull wat catering moet aanbieden, reageert Marko lachend: "Met die afgebrande keuken in Spanje hebben we dat aangeboden bij McLaren, maar dat werd niet geaccepteerd!"