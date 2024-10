Stewards vellen oordeel over bijzondere overtreding Williams

Het team van Williams is niet bestraft voor het te laat komen van beide coureurs bij de driversmeeting. Zij hebben namelijk een poging gedaan om aanwezig te zijn, waardoor de FIA de uitleg van het team uit Grove accepteerde.

Ieder raceweekend vindt er een vergadering plaats waar alle Formule 1-coureurs bij aanwezig moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt heeft de FIA een speciale regel waarin staat dat iedereen op tijd aanwezig moet zijn. Dat gebeurde in Austin echter niet. Alexander Albon, Franco Colapinto en hun teammanager waren niet op tijd aanwezig bij de meeting, die online plaatsvond. Voor deze bijzondere overtreding moesten de Williams-rijders en een teamvertegenwoordiger van het team uit Grove zich om 18:00 uur lokale tijd melden bij de stewards.

Overtuigend bewijs

Zij hebben na het aanhoren van de verhalen van de Williams-rijders en de teamvertegenwoordiger besloten om geen straf uit te delen voor de overtreding. Albon, Colapinto en de teammanager hebben namelijk een poging gedaan om de videomeeting bij te wonen, maar werden tijdens het inloggen afgewezen door de softwareleverancier. Daarop probeerden Albon en Colapinto in te loggen op hun telefoon, maar slechts één van de twee rijders was hiermee succesvol en kon zodoende de helft van de meeting bijwonen. Williams had bovendien bewijs meegenomen naar de stewards, in de vorm van een afdruk van het bericht dat de softwareleverancier had ontvangen. Dit was voor de sportcommissarissen overtuigend genoeg, waardoor er geen straf werd uitgedeeld aan Williams.