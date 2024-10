Uitslag Sprint Kwalificatie Verenigde Staten: Verstappen slaat toe en grijpt sprintpole

De startopstelling voor de sprintrace is bekend. Op het Circuit of the Americas in Austin werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen in de Sprint Kwalificatie. Hij deelt bij de sprintrace de eerste startrij met George Russell . De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

SQ1

In de sprint kwalificatie duren de sessies korter dan in de gewone kwalificatie, dus de coureurs hadden haast. Max Verstappen stuurde zijn Red Bull als eerste de baan op in Austin, en hij begon goed. Zijn tijd was snel, maar werd al snel verbroken. In zijn tweede run ging alles naar wens, en wist hij met gemak door te stoten naar SQ2.

Zijn teamgenoot Sergio Perez had het wat lastiger in deze sessie. De Mexicaan verloor zijn eerste rondetijd, waardoor hij moest gaan pushen. Hij maakte geen fout, en wist SQ2 te bereiken. Iemand die wel een foutje maakte, was Alexander Albon. De Thaise coureur maakte een perfecte pirouette met zijn Williams, en daardoor viel hij af. Verrassend genoeg viel ook McLaren-coureur Oscar Piastri af, want zijn rondetijd werd verwijderd vanwege het overschrijden van de track limits. Het was een pijnlijke aftocht en dat gold ook voor Esteban Ocon, Albon, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

SQ2

Het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie begon weer druk. Onder aanvoering van de bolides van Haas kwamen de coureurs de baan op. Lewis Hamilton kwam vroeg het circuit op, maar hij vroeg zich af wat de reden hiervoor was.

Zijn twijfel werd al snel weggenomen, want Hamilton noteerde een keurige tijd. Wie dat niet deed, was Sergio Perez. De Red Bull-coureur wist geen indruk te maken, en zijn tijd was op dat moment goed genoeg voor de tiende plaats. Er was nog amper tijd over voor verbetering, dus Perez viel af. Het zet hem alleen maar meer onder druk. Naast Perez vielen ook Fernando Alonso, Liam Lawson, Pierre Gasly en Lance Stroll af.

SQ3

Franco Colapinto kwam als eerste de baan op in het derde gedeelte van de sprint kwalificatie. De Argentijn kende weer een goede sessie, maar dit keer leverde het hem geen gouden bergen op. Hij spinde, waardoor hij geen competitieve tijd neer kon zetten. Vlak achter Colapinto kwamen ook de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton direct het nieuwe asfalt op COTA op.

Hamilton vroeg zich af waarom hij zo vroeg de baan op moest gaan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was niet tevreden, maar zijn teamgenoot Russell wel. Hij noteerde de snelste tijd, en Norris, Sainz en Leclerc beten zich daar op stuk. Alleen Max Verstappen moest nog een snelle tijd neerzetten, en de regerend wereldkampioen deed dat. Voor het eerst sinds maanden stond er weer een 1 achter zijn naam, en daar was hij blij mee.