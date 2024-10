Piastri duidelijk over Red Bull-trucje: "Geen grijs gebied"

Dit weekend gaat het in Austin veelvuldig over de zaak omtrent het rijhoogte-trucje van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal erkende dat ze beschikken over het systeem, maar dat ze de parc fermé-regels niet hebben overschreden. Oscar Piastri stelt dat dit geen grijs gebied is.

De zaak omtrent het rijhoogte-trucje kwam op donderdagochtend aan het licht. Motorsport.com meldde dat meerdere teams aan de bel hadden getrokken bij de FIA. Een op dat moment onbekend team zou beschikken over een systeem dat de hoogte van de bib kon aanpassen. De bib is de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Deze aanpassingen zouden worden gedaan onder de parc fermé-regels, en dat zou dus illegaal zijn.

Red Bull erkende dat het systeem bestaat, maar ontkende dat ze het hebben gebruikt onder de parc fermé-regels. De FIA meldde dat ze niets illegaals hadden gevonden, maar dat ze de controles wel gaan aanscherpen. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez haalden hun schouders op over de zaak, en ze stelden dat ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van dit systeem.

Geen grijs gebied

McLaren-coureur Oscar Piastri bekijkt de zaak iets kritischer. De Australische McLaren-coureur is nogal duidelijk als hij hiernaar wordt gevraagd door Motorsport.com: "We zoeken natuurlijk de limiet van het technische reglement op. Dat is wat iedereen doet en dat is ook wat de Formule 1 uiteindelijk de Formule 1 maakt. Maar van wat ik heb gehoord, valt zoiets niet meer onder het zoeken van de limieten. Dat is daar overheen gaan. Ik heb niet gehoord op welke auto het zat of dat zoiets überhaupt gebruikt is, maar als dat daadwerkelijk het geval is, dan valt het niet meer onder het opzoeken van de grens. Het is dan geen grijs gebied, maar in mijn optiek gewoon zwart-wit."

Mini-DRS

Piastri stelt wel dat hij er verder geen conclusies over wil trekken. De Australische coureur vindt dat ook niet zijn taak, want hij wijst naar zijn team: "Dat zijn meer vragen voor Andrea en Zak. Als er ineens een groot verschil in de prestaties blijkt te zitten, dan zullen er wel vragen worden gesteld. Als dat verschil er niet is, dan weten we ook dat het daar niet aan lag." Piastri wil de zaak niet vergelijken met de veelbesproken achtervleugel van McLaren: "Onze mini-DRS was legaal, ondanks dat we bepaalde dingen moesten veranderen. Maar het was niet revolutionair voor de auto ofzo. Maar goed, we zullen zien of dit een impact heeft."