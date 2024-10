Verstappen haalt schouders op over Red Bull-trucje

Max Verstappen gaat dit weekend in Austin weer op jacht naar het best mogelijke resultaat. De Nederlander gaat zijn voorsprong in het wereldkampioenschap verdedigen, terwijl zijn team Red Bull Racing weer onder vuur ligt. Verstappen maakt zich op zijn beurt nergens echt zorgen over.

In Austin gaat het op de donderdag vooral op het trucje met de rijhoogte. In de Europese ochtend werd duidelijk dat één team gebruikmaakte van een trucje, wat mogelijk in strijd was met de regels. Later op de dag bleek het om Red Bull te gaan, wat ze zelf ook toegaven. Volgens de geruchten zou Red Bull de rijhoogte onder de parc fermé-regels kunnen aanpassen, maar dat ontkende het team. De FIA paste de controles aan, maar stelde niets illegaals te hebben gevonden.

Ook Red Bull-superster Max Verstappen maakt zich er niet te druk over. De regerend wereldkampioen arriveerde zeer kalm in de paddock in Austin. Aldaar sprak hij zich bij de internationale media uit over de rijhoogte-zaak: "Het is openbaar, toch? Iedereen kan het zien. Voor ons wat het een eenvoudig hulpmiddel als de onderdelen niet op de auto zaten. Het was makkelijk om de auto aan te passen, maar zodra de auto opgebouwd was, kon je er niet meer aan zitten. Voor ons verandert er niets. Toen ik het las, dacht ik dat andere teams het gebruikte. Daarna hoorde ik dat het om ons ging. We hebben het niet eens besproken in de briefing."