McLaren verwacht crash tussen Piastri en Norris

Het team van McLaren is dit jaar uit de startblokken geschoten. Ze voeren beide kampioenschappen aan, en Lando Norris en Oscar Piastri zijn aan elkaar gewaagd. CEO Zak Brown is trots, maar hij verwacht wel dat het binnenkort een keertje fout gaat. Daar maakt hij zich echter geen zorgen over.

Piastri en Norris vormen dit jaar samen met Max Verstappen de kopgroep in de Formule 1. Piastri heeft dit seizoen al drie races gewonnen, en hij voert dan ook het wereldkampioenschap aan. Zijn teamgenoot Norris heeft één race gewonnen, maar staat vlak achter de Australiër in de strijd om de titel. De twee zijn elkaar nog niet tegengekomen op de baan, maar de kans is groot dat het fout gaat als dit gaat gebeuren.

Wanneer gaat het gebeuren?

McLaren-CEO Zak Brown maakt zich er geen zorgen over. Hij heeft het al ingecalculeerd, zo laat hij weten in een interview met The Race: "Ik weet dat iedereen er een beetje op zit te wachten. Ik denk dat het moment er gaat komen zodra ze hard gaan racen met elkaar, en iemand een foutje maakt. Maar ik maak me geen zorgen over de uitkomst. We hebben erover gesproken, we weten dat het meer een kwestie is van 'wanneer' dan van 'of'."

Incidenten op komst

Volgens Brown hoort dit simpelweg bij het racen. Hij vindt het dan ook niet erg: "Coureurs kunnen hard en clean racen, maar eens in de zoveel tijd maakt iemand een fout. Als je je auto's 24 keer per jaar naast elkaar hebt rijden, dan gaat dat gebeuren. Maar ik denk dat wij een relatie met onze coureurs hebben, en zij met elkaar, waarbij ze een epische strijd kunnen hebben om elkaar daarna de hand te schudden. Zelfs als er een kleine schermutseling was."

"Als ik naar de grid kijk zou ik me geen andere line-up wensen. Het zijn geweldige jongens, geweldige teamplayers, ze doen het goed in de garage en ze pushen elkaar ook goed."