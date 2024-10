Perez wijst naar rijhoogte-trucje: "We doen er niets mee"

De mediadag in Austin stond in het teken van het rijhoogte-trucje van Red Bull. Het zorgde voor veel vragen, maar bij Red Bull lijkt niemand zich echt druk te maken over de zaak. Volgens Sergio Perez doet Red Bull helemaal niets met het systeem om de rijhoogte aan te passen.

In Austin gaat het dit weekend veelvuldig over het systeem van Red Bull. Vlak voor de start van de mediadag meldde Motorsport.com dat teams bij de FIA hadden geklaagd over een ander team dat gebruik zou maken van een trucje om de rijhoogte aan te passen. Deze aanpassingen zou door worden gevoerd onder de parc fermé-regels. Uiteindelijk bleek dat het om Red Bull ging, maar het team ontkende dat ze het systeem konden gebruiken als de auto was opgebouwd.

De FIA stelde ook dat er niets illegaals was gevonden, maar ze gaan wel strenger controleren. Red Bull-coureur Sergio Perez was zich van geen kwaad bewust in gesprek met de internationale media: "We doen er niets mee. We hebben het er wel over gehad. Maar het was vrijwel onmogelijk voor ons. Ik weet dat het bestaat, maar het is niet beschikbaar voor ons." Hij wijst naar discussies die Red Bull vorig jaar voerde: "Ik weet nog dat we hier vorig jaar ook een sprint hadden. Toen zaten we met onze rijhoogte op de maan! Dus ja, toen klopte er niets van, omdat we bang waren voor een soortgelijke situatie als bij Mercedes."