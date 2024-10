Marko verwacht dat Verstappen titelstrijd wint

De strijd om de wereldtitel gaan dit weekend in Austin weer verder. Max Verstappen verdedigt zijn voorsprong op Lando Norris, en het belooft een spannende strijd te worden. Helmut Marko heeft er echter steeds meer vertrouwen in dat Verstappen de titel gaat pakken.

Verstappen heeft nog altijd een flinke voorsprong op Norris in het wereldkampioenschap. Dit weekend worden er echter weer veel WK-punten uitgedeeld aangezien er een sprintrace wordt verreden. Norris heeft het momentum stevig in handen, en hij wist met overmacht te winnen in Zandvoort en Singapore. Verstappen wist in de afgelopen races de schade aardig te beperken, maar dat betekent niet dat de strijd is gestreden.

Opwaartse trend

Red Bull introduceert dit weekend een groot updatepakket. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen de titelstrijd gaat winnen, zo stelt hij bij OE24: "Voor ons is een zekere opwaartse trend duidelijk. Maar ik moet wel toegeven dat we recent dezelfde problemen hadden als Ferrari en Mercedes. Als het eenmaal misgaat, werkt het niet meer en we weten niet waarom dat is. McLaren is constant snel. Maar ze hebben waarschijnlijk te lang gewacht met het aanwijzen van Norris als kopman. Hij staat dus nog ver achter Max. Hopelijk kunnen we hem nu een auto geven waarin hij meer vertrouwen heeft. Onze technici hebben updates gebouwd en ze zijn optimistisch."

Zwakke punten

Marko stelde vorige week al dat hij een vierde wereldtitel van Verstappen verwacht. Hij wees toen ook naar de zwaktes van Norris, en dat doet hij nu weer. Zijn antwoord is duidelijk als hem wordt gevraagd waarom Verstappen weer kampioen gaat worden: "Omdat hij mentaal en rijtechnisch de beste is. Norris heeft een zwakke start en hij is mentaal gezien niet de sterkste. De druk neemt elke race toe, omdat hij in werkelijkheid elke keer moet winnen om de achterstand weg te poetsen. Max vindt het makkelijker om te verdedigen. Met Austin en een week later Mexico zijn er nu twee circuits die bij hem passen."