Binotto ziet gebrek aan winnaarsmentaliteit binnen Sauber

Het team van Sauber heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. De Formatie uit Hinwil wil de koemnde jaren - vanaf 2026 ook als het fabrieksteam van Audi - beter gaan presteren, maar dan zal er volgens Audi-kopstuk Mattia Binotto wel wat moeten veranderen op het gebied van cultuur en gedrag binnen het team.

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto is sinds 1 augustus 2024 werkzaam voor het team van Sauber. De Italiaan werd de nieuwe Chief Operating Officer (COO) en Chief Technical Officer (CTO), waarmee hij de leiding kreeg over het Audi-project - Sauber zal vanaf 2026 overgaan in het fabrieksteam van Audi. Hij nam de taken over van Andreas Seidl, die per direct werd ontslagen.

Bij Sauber kwam Binotto naar eigen zeggen voor een grotere uitdaging te staan dan hij van tevoren had verwacht. Het team uit Hinwil had nog geen enkel punt gescoord en eindigde uiteindelijk met een teleurstellend aantal van vier punten op de tiende en laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Volgens de Italiaanse COO en CTO kwam dat vooral door het vorige management, dat alleen maar gericht zou zijn geweest op het Formule 1-seizoen 2026.

"Het team heeft het afgelopen decennium overleefd in overlevingsmodus"

Binotto wil daarom een transformatie binnen het team teweegbrengen, zodat er ook in 2025 goed gepresteerd kan worden met het nieuwe rijdersduo Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. Deze transformatie is volgens vertrekkend coureur Valtteri Bottas ook hard nodog, vooral op het gebied van de mentaliteit binnen het team. Volgens de Fin is er namelijk een gebrek aan winnaarsmentaliteit binnen de formatie uit Hinwil, iets wat Binotto nu beaamt.

"Ik ben het helemaal met hem eens", stelt de voormalig Ferrari-teambaas tegenover F1.com. "Ik denk zelfs dat het team in de afgelopen jaren en het afgelopen decennium heeft overleefd in een overlevingsmodus. Dus uiteindelijk ging het om overleven, meedoen, proberen er het beste uit te halen. Maar een winnaarsmentaliteit, dat vereist een andere aanpak. Dus er moet zeker nog veel gebeuren op het gebied van cultuur en op het gebied van gedrag", aldus de Italiaan.