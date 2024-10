Marko geeft Tsunoda hoop: "Kandidaat om in 2025 naast Max te rijden"

De Red Bull-teams zijn bezig met een belangrijke periode van het seizoen. Op de baan moeten ze vechten, terwijl ook de coureurskwestie nog niet afgelopen lijkt te zijn. Helmut Marko stelt namelijk dat Yuki Tsunoda kans maakt op een Red Bull-zitje voor 2025.

Marko hintte vorige week al op een rijderswissel bij de Red Bull-teams. In een interview met ORF zei de Oostenrijker dat er in een ideaal scenario een juniorcoureur in de tweede Red Bull-bolide zit in 2025. Dit zou dus betekenen dat Sergio Perez moet gaan vrezen voor zijn zitje. Bij zusterteam Visa Cash App RB werd er enkele weken geleden een wijziging doorgevoerd. Liam Lawson vervangt daar Daniel Ricciardo en hij gaat een rijdersduo vormen met Tsunoda.

Voorkeur

Het is dus nog niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Max Verstappen. Red Bull-adviseur Marko doet er niet geheimzinnig over in gesprek met F1-Insider: "Tsunoda is een kandidaat om in 2025 naast Max te rijden. De resterende races van dit seizoen zullen beslissen hun onze line-ups er volgend jaar uit zullen zien." Marko stelt wederom dat zijn voorkeur uitgaat naar een talent in een Red Bull-bolide: "Ik kan me heel goed voorstellen dat er naast Max een juniorcoureur gaat rijden. We hebben besloten Lawson en Tsunoda te vergelijken. Ze hebben hetzelfde materiaal, dezelfde omstandigheden en ze hebben nu zes races om te bewijzen dat ze de betere zijn."

Filosofie

Marko sluit dus ook niet uit dat Lawson kan promoveren. De Oostenrijker lijkt in ieder geval te hinten op meer kansen voor jonge coureurs. Hij is blij dat deze trend terug is gekeerd in de Formule 1: "Wij zijn begonnen met de filosofie om jonge coureurs een kans te geven in de Formule 1. Vettel, Verstappen en Ricciardo zijn slechts drie voorbeelden. De andere teams volgen nu deze filosofie. Mercedes geeft Antonelli de kans, Haas heeft Bearman, Williams geeft Colapinto een kans en gelukkig lijkt het erop dat Audi nu ook serieus denkt aan de jonge Mick Schumacher."