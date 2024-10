Marko hint weer op nieuwe teamgenoot Verstappen

Het startveld voor 2025 is bijna compleet. Slechts twee stoeltjes zijn nog vrij, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt dat toch iets anders te zien. De Oostenrijkse teamadviseur lijkt namelijk weer te hinten op een wijziging in de line-up van Red Bull Racing.

Max Verstappen rijdt volgend jaar gewoon voor Red Bull, en Sergio Perez lijkt zijn teamgenoot te worden. De Mexicaan verlengde eerder dit jaar zijn contract, maar er bestond veel twijfel over zijn aanblijven bij het team. In de zomerstop koos Red Bull ervoor om Perez binnenboord te houden. De talenten van Red Bull blijven echter aan de deur kloppen, en Helmut Marko wil een verandering niet uitsluiten.

Hoofdfocus

De Oostenrijkse teamadviseur stelt dat men ook de waarschuwing van Max Verstappen serieus moet nemen. In een interview met het ORF-programma Sport am Sonntag wijst Marko naar een mogelijk vroegtijdig vertrek van Verstappen: "Max is niet zoals Alonso en Hamilton. Ze racen zolang ze het lichamelijk gezien competitief kunnen volhouden door. Hij wil winnen, maar of dat met vier, vijf of zes wereldtitels is, is niet zijn hoofdfocus. Hij wil plezier hebben in de sport, net als in de rest van zijn leven. Hij wil in een winnende omgeving werken."

Junior

Tijdens het gesprek wijst Marko ook nog op de andere talenten van Red Bull. Liam Lawson krijgt vanaf Austin een kans bij VCARB, en bij dat team maakt Yuki Tsunoda al het hele seizoen een stabiele indruk. Marko wordt gevraagd of hij Verstappen in 2025 gewoon weer bij Red Bull ziet, en of hij in een ideaal scenario de Nederlander dan weer de wereldtitel ziet winnen: "En idealiter met iemand uit ons juniorenprogramma naast hem." Marko lijkt daarmee weer te hinten op een aangepaste line-up.