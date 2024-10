Colapinto niet verrast door sterke performance: "Weet wat ik kan"

Franco Colapinto mag zich sinds een aantal weken Formule 1-coureur noemen. Hij vervangt bij Williams de tegenvallende Logan Sargeant. De Argentijn is zeer goed bezig, en hij vindt het zelf helemaal niet zo vreemd dat hij Alexander Albon kan bijhouden.

Sargeant werd vorige maand na tegenvallende resultaten aan de kant geschoven door Williams. Williams koos ervoor om de jonge Colapinto aan te wijzen als zijn vervanger. Colapinto doet het zeker niet slecht en hij heeft zelfs al WK-punten gescoord. Hij kan zijn teamgenoot Alexander Albon aardig bijhouden, en dat zorgt voor veel verbazing. De Argentijn heeft immers niet zoveel ervaring in de koningsklasse van de autosport.

Colapinto zelf is iets minder verrast. De Argentijnse coureur is zeer tevreden met zijn resultaten en hij gelooft in zijn eigen stuurmanskunsten. In een interview met Motorsport.com krijgt hij de vraag of hij verbaasd is dat hij op het niveau van Albon zit: "Nee. Ik weet namelijk wat ik kan en ik verwachtte het ook om snel te zijn. Ondanks dat ik niet veel ervaring in deze auto had, was dat ook het idee van het team. Daarom hebben ze mij ook in de auto gezet. Ik ben blij dat ik hem kan helpen en ik denk dat dit een goede stap voorwaarts is voor het team."