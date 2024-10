Ocon hoopt bij Haas te kunnen vechten met Mercedes

Esteban Ocon is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Alpine. De Fransman rijdt vanaf volgend jaar voor het team van Haas, en zijn ambities zijn zeer hoog. Ocon hoopt dat hij met Haas snel kan gaan vechten met de auto's van het team van Mercedes.

Ocon kent een ongelukkig seizoen in de Formule 1. De Alpine-bolide is niet makkelijk te besturen, en hij zorgde voor controverse door tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan te rijden in Monaco. Daags na dat incident werd bekend dat hij gaat vertrekken bij Alpine. Al snel werd duidelijk dat hij een contract had getekend bij Haas, waar hij vanaf volgend jaar een rijdersduo gaat vormen met Oliver Bearman.

Mercedes

Ocon werd ook nog kortstondig in verband gebracht met Mercedes. Zijn banden met de Duitse renstal zijn goed, maar een racezitje zit er niet in. In een interview met Auto, Motor und Sport krijgt hij de vraag of hij teleurgesteld is dat hij geen kans krijgt bij Mercedes: "Niet echt. Maar ik kijk nu al uit naar mijn nieuwe team. Ik hoop dat ik snel met Haas kan gaan vechten met Mercedes."

Komatsu

Ocon is enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan bij Haas. De Franse coureur barst van de ambities en hij legt uit waarom hij zo gemotiveerd is: "Wat mij vooral overtuigde was dat Ayao Komatsu het team leidt. Hij is een doorgewinterde ingenieur die weet waar hij over praat. Toen ik hem voor het eerst ontmoette, was ik nog heel lang. Maar ik was ook onder de indruk van de vragen die hij stelde. Hij was in 2014 mijn engineer toen ik mijn eerste Formule 1-test reed. Ik denk daar nog steeds met veel plezier aan terug. Haas heeft 300 mensen in dienst, maar ze doen meer dan teams met 1500 mensen. Het team heeft duidelijke doelstellingen en ik wil er deel van uitmaken. Ik ben in de fabriek geweest en heb gezien met welke passie ze werken. Dit gevoel heb ik gemist."