'Alpine zorgt voor schok en wil Bottas als vervanger van Colapinto'

Het silly season in de Formule 1 heeft weer een nieuwe twist gekregen. Hoofdrolspeler bij de huidige geruchten is Valtteri Bottas, die mogelijk dit jaar al op de grid kan staan. Hij zou in beeld zijn bij Alpine om Franco Colapinto te vervangen.

Het team van Alpine besloot na de Grand Prix van Miami Jack Doohan aan de kant te schuiven. De Australiër maakte geen sterke indruk, en bij Alpine besloten ze de hoog aangeschreven derde coureur Colapinto naar voren te schuiven. Hij zou vijf races de kans krijgen, en daarna zou er een evaluatie volgen.

Afgelopen weekend reed hij in Oostenrijk die vijfde race, maar het lijkt er niet op dat hij volgend weekend moet toekijken. Alpine heeft officieel nog niets gecommuniceerd, maar vrijwel iedereen gaat ervan uit dat Colapinto aankomend weekend weer in actie komt in de Britse Grand Prix.

Comeback van Bottas?

De kans is aanwezig dat Colapinto later dit jaar wél zijn zitje gaat verliezen. Volgens The Race is Mercedes-reservecoureur Valtteri Bottas in beeld om later dit jaar in te stappen, als Alpine besluit om Colapinto te vervangen. Het medium meldt dat Flavio Briatore Mercedes heeft benaderd om te kijken naar de beschikbaarheid van de Finse coureur.

Briatore bekijkt de mogelijkheden

De gesprekken tussen Alpine en Mercedes zouden nog maar net zijn geopend, en een deal lijkt er nog lang niet te zijn, maar Briatore lijkt wel zijn opties te overwegen. Colapinto werd gezien als de oplossing voor het tweede zitje, maar hij heeft geen goede indruk achtergelaten. De Argentijn worstelt met zijn vorm, en reed afgelopen weekend in Oostenrijk bijna koploper Oscar Piastri van de baan toen hij op een rondje werd gezet.

Cadillac

Bottas heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een comeback wil maken als F1-coureur, en hij wordt ook gezien als een grote kanshebber voor een zitje bij Cadillac. Volgens The Race zou Mercedes er geen probleem mee hebben om Bottas af te staan aan Alpine, ook omdat de Franse renstal vanaf volgend jaar met Mercedes-krachtbronnen gaat rijden.