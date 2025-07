Colapinto slachtoffer van online haat na incident met Piastri

Fans van Franco Colapinto hebben bij de FIA en de Formule 1 aan de bel getrokken vanwege incidenten op sociale media. De Argentijn werd namelijk onjuist bejegend en zelfs met de dood bedreigd na zijn incident met Oscar Piastri op de Red Bull Ring. De ijzersterke McLaren ging de Alpine-coureur op een ronde zetten, maar Colapinto dwong Piastri van de baan.

Hoewel beide McLaren-coureurs iedereen hadden gelapt tot en met de zevende plek. Ook Colapinto hoorde bij de auto's die op een ronde werden gezet. Colapinto was zich er echter niet van bewust dat Piastri ook langs Colapinto heen wilde.

Straf

Colapinto kreeg voor de actie een vijf-seconde penalty en een strafpunt op zijn superlicentie. Piastri zei tegenover internationale media: "Alpine weet na al die jaren nog steeds een manier te vinden om me te belazeren." De McLaren-coureur was onderdeel van het juniorprogramma van Alpine.

Fans van Piastri hebben de gehele Instagram van Colapinto in beslag genomen. Zij hebben de jonge coureur berichten gestuurd. Fans van de Argentijn hebben tegen de FIA gezegd: "F1, FIA, neem alsjeblieft nota van alle haat die Franco heeft ontvangen in dit bericht", schreef een fan. Een andere vroeg: "Worden haat en slechte opmerkingen alleen bestraft als ze van een Argentijn komen? Wees eerlijk en behandel iedereen gelijk."

Onder druk

Oscar Piastri werd echter ook erg onder druk gezet. Een fan van Colapinto reageert met: "Oscar Piastri, je gaat niets zeggen over het feit dat jouw fans Franco Colapinto aanvallen."

Colapinto heeft nog geen punten gepakt en zijn vijf races zijn voorbij. Hoe het nu verder gaat, is nog niet bekend en met welke coureurs Alpine verdergaat vanaf Groot-Brittannië is ook nog niet zeker. Na het vertrek van Jack Doohan bij Alpine werd de complete familie van Doohan bedreigd. Hopelijk is het anders voor Franco Colapinto als hij zou moeten vertrekken bij het Franse team.