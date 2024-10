Vowles vond keuze voor Colapinto niet lastig: "Hij was zo snel"

Franco Colapinto werd vanaf het raceweekend in Monza de vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant. De Argentijn had tot dat moment nog geen geweldige resultaten behaald in de opstapklassen, maar excelleerde meteen in de Formule 1. James Vowles vond de keuze voor Colapinto ook niet meer dan logisch, nadat hij meerdere keren verbaasd werd door de Argentijn.

De crash van Logan Sargeant bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht was voor Williams-teambaas James Vowles de druppel die de emmer deed overlopen. De Brit moest ingrijpen, zeker nadat zijn Amerikaanse rijder inmiddels voor meer dan drie miljoen dollar aan schade gereden had door voor de zoveelste keer te crashen in 2024. De vraag was alleen: wie moest Sargeant gaan vervangen?

Asian Le Mans Series

Het team uit Grove kwam - voor velen althans - verrassend uit bij Williams-junior en Formule 2-coureur Franco Colapinto. De Argentijn had niet heel veel indruk gemaakt in de opstapklassen, maar kreeg toch de kans van Williams-teambaas James Vowles. De 45-jarige Brit had namelijk al tegen Colapinto geracet en was erg onder de indruk van hem. "Toen ik zelf in de Asian Le Mans Series racete, reed hij daar ook", verklaart Vowles tegenover Motorsport.com. "Zo ben ik hem weer tegengekomen. Hij was zo snel. Ik realiseerde me meteen dat hij eigenlijk reed in alles wat mensen hem gaven en waar hij de kans voor kreeg. Vervolgens hebben we hem voor duizenden kilometers in onze simulator gezet en in de Formule 2 laten rijden."

"Dit zou niet moeten gebeuren"

In de Formule 2 behaalde de man uit Pilar wist zijn zevende F2-race te winnen op het circuit in Imola, waarna hij nog tweemaal op het podium finishte. Dat gaf Williams de aanleiding om Colapinto een Formule 1-test aan te bieden.

"Hij begon races te winnen en toen hebben we hem een Formule 1-test in Silverstone aangeboden. Die dag heeft hij mij echt verrast, ik had eerlijk gezegd niet verwacht wat hij toen zou laten zien in de auto. Hij zat op de snelheid van Alex [Albon, red.] en wij dachten allemaal 'dit zou niet moeten gebeuren'. Het is namelijk zo'n grote stap. Je gaat van een Formule 2-auto die best lastig te besturen is naar een Formule 1-auto, waarin alles hyperspeed is. Hij ging daar geweldig goed mee om en dus was het besluit om hem te laten racen niet zo lastig als dat je misschien denkt. We moesten het alleen op de juiste manier doen."