Alonso deed poging om Newey te overtuigen om naar Aston Martin te komen

Adrian Newey zal volgend jaar aan de slag gaan bij Aston Martin. De 65-jarige Brit zal gaan samenwerken met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, waar beide mannen erg naar uitkijken. De Spanjaard onthult nu zelfs dat hij zo graag wilde dat Newey naar Aston Martin kwam, dat hij op eigen initiatief een poging heeft gedaan om de Brit te overtuigen.

Topontwerper Adrian Newey maakte eerder dit jaar bekend dat hij na twintig jaar Red Bull Racing zal gaan verlaten. De geruchtenmolen draaide daarna meteen op volle toeren. Veel teams, waaronder Ferrari en Aston Martin, aasden op de handtekening van de 65-jarige, maar het besluit van Newey liet even op zich wachten. Net voor de Grand Prix van Azerbeidzjan was het hoge woord er dan eindelijk uit: de man uit Stratford-upon-Avon gaat aan de slag bij Aston Martin. Newey zal bij het team uit Silverstone de titel 'Managing Technical Partner' krijgen en wordt tevens aandeelhouder. Hij zal per maart 2025 aan de slag gaan in Silverstone, waar hij zal gaan samenwerken met tweevoudig wereldkampioen Formule 1, Fernando Alonso.

Gesprek bij Monaco Historic Grand Prix

De 43-jarige uit Oviedo wilde naar eigen zeggen altijd al samenwerken met Newey en had dan ook veel over voor de komst van de topontwerper. Zo onthulde Aston Martin-teambaas Mike Krack al dat Alonso een deel van zijn salaris had willen inleveren voor de komst van Newey, maar hij ging zelfs nog verder. Zo onthult Alonso dat hij op eigen initiatief een poging heeft gedaan om Newey te overtuigen om naar het Britse team te komen.

"Ik heb hem zeker een sms gestuurd, zoals iedereen waarschijnlijk deed die met hem wilde werken. Ik zag hem ook bij de Monaco Historic Grand Prix [in mei, red.] waar hij die week ook aan meedeed, en we hebben een halfuurtje zitten kletsen. Ik weet het niet, we hebben allemaal geprobeerd hem te overtuigen", verklaart de tweevoudig wereldkampioen tegenover de internationale media.

Alonso denkt echter niet dat zijn poging niet de doorslag heeft gegeven. "Uiteindelijk denk ik dat Lawrence [Stroll, red.], zijn visie, de nieuwe fabriek en wat Aston Martin voor de toekomst wil, samen met Honda, waarschijnlijk de belangrijkste factoren waren."