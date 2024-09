Alonso noemt Aston Martin 'het team van de toekomst' na komst Newey

Adrian Newey zal per 1 maart 2025 aan de slag gaan voor het team van Aston Martin, het team waar tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso onder contract staat. De Spanjaard is blij dat hij eindelijk met de topontwerper mag gaan samenwerken, en noemt het team uit Silverstone 'het team van de toekomst'.

Nadat Adrian Newey eerder dit jaar wereldkundig maakte dat hij Red Bull Racing na bijna twintig jaar zou gaan verlaten, draaide de geruchtenmolen meteen op volle toeren. Meerdere teams, waaronder Ferrari en Aston Martin, hoopten op de handtekening van de topontwerper. Het uiteindelijk besluit van de Brit liet even op zich wachten, en na maandenlang speculeren was het hoge woord er vandaag dan uiteindelijk uit: de man uit Stratford-upon-Avon gaat aan de slag bij Aston Martin. Bij het team van Lawrence Stroll zal hij de titel Managing Technical Partner krijgen en wordt hij tevens aandeelhouder. Hij zal per maart 2025 aan de slag gaan in Silverstone, waar hij zal gaan samenwerken met tweevoudig wereldkampioen Formule 1, Fernando Alonso.

Ambities

De 43-jarige Spanjaard begint volgend jaar aan zijn 22e seizoen in de koningsklasse van de autosport, en zal nog een aantal jaar doorgaan. De man uit Oviedo, die sinds 2023 rijdt voor het team van Aston Martin, verlengde in april van dit jaar namelijk zijn contract met twee jaar, waardoor hij tot en met 2026 zal rijden voor het team van Lawrence Stroll. De tweevoudig wereldkampioen werd nog even in verband gebracht met Mercedes en Red Bull, maar koos er toch voor om bij het team uit Silverstone te blijven, omdat hij zich daar "het meest gewild" voelde.

Bij het ambititeuze Aston Martin hoopt de Spanjaard zijn derde wereldkampioenschap te kunnen behalen. Deze kansen lijken momenteel alleen maar groter te worden. Met de komst van veel talentvolle mensen van grote teams als Mercedes, Ferrari en Red Bull, het opzetten van een nieuwe fabriek, een nieuwe windtunnel en nu met de komst van topontwerper Adrian Newey zet het Britse team haar enorme ambities nog maar eens extra kracht bij.

Trots

Tijdens de perspresentatie kwam Alonso ook nog even aan het woord. De tweevoudig wereldkampioen is vooral trots dat hij na jaren tegen Newey te hebben gestreden, nu mag samenwerken met de 65-jarige Brit. "We racen al jaren tegen elkaar. Maar dat gegeven vormde vooral een inspiratie. En ik denk dat dankzij Adrian, zijn talent én zijn auto's, we allemaal beter zijn geworden als coureur en als engineers", vertelde de Aston Martin-rijder tegenover de Internationale media.

"We moesten allemaal de lat hoger leggen, dankzij hem, om de strijd aan te kunnen gaan," zo vervolgt de Spanjaard. "Ik denk dan ook dat het een ongelooflijke dag is voor het team, Lawrence's visie krijgt vorm met dit gebouw, met Adrian, met Honda, Aramco en de nieuwe windtunnel. "Dit is absoluut het team van de toekomst, zou ik zeggen. En ja, voor mij wordt het een ongelooflijke kans om professioneel samen te werken met Adrian en deze groene kleur te blijven dragen, waar ik erg trots op ben om deel van uit te maken."

"Hij is een soort aartsvijand"

Adrian Newey werd gevraagd hoe hij het vindt om met Fernando Alonso te gaan samenwerken. De legendarische ontwerper liet weten dat hij blij is om eindelijk te mogen samenwerken met zijn 'aartsvijand'. "Ik heb natuurlijk vele jaren strijd gevoerd met Fernando. Hij is een beetje als een soort aartsvijand!", zo vult Newey lachend aan. "We hadden hem bijna binnen gehaald bij Red Bull in 2008 voor het seizoen van 2009. Maar helaas kwam dat er toen niet van. Dus we bleven rivalen. Maar [Fernando, red.] is een legende van deze sport en ik kijk er erg naar uit om met hem samen te werken!"