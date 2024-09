Uitslag VT3 Singapore: Sterke Norris snelste, Verstappen vierde op bijna een seconde

De derde en laatste vrije training in Singapore zit er alweer op. In deze sessie werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. In de straten van de stadstaat ging de tweede tijd naar George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

De derde vrije training op het circuit van Marina Bay begon rustig. De teams vonden het niet nodig om direct het bloedhete asfalt op te gaan. De meeste coureurs waren nog in gesprek met hun engineers toen de lichten op groen schoten. De groene wagens van Fernando Alonso en Lance Stroll kwamen vervolgens de baan op.

Kleine groene vriend

Bij Aston Martin gebruiken ze de eerste minuten om de banden te scrubben. Beide coureurs kregen echter al snel gezelschap van een kleine groene vriend. Een hagedis was namelijk het circuit op gelopen. Im Singapore is dit niet ongebruikelijk, maar deze hagedis had er geen zin in om veilig plaats te nemen achter de vangrail. Alonso kon de hagedis nog maar net ontwijken, waarna de wedstrijdleiding de sessie stilgelegde. Een paar dappere marshalls wisten het beest van de baan te jagen.

Toen het licht weer op groen schoot, werd het direct druk. Vrijwel alle coureurs kwamen de baan op, maar Max Verstappen bleef nog een paar minuten achter in de pitbox. Na een kwartier kwam Verstappen de baan op en hij noteerde direct de snelste tijd. Hij klaagde over verkeer, maar zijn auto voelde wel goed aan.

Muur kussen

Verstappen had echter ook nog wat problemen, maar het zag er wat sterker uit dan op zijn teleurstellende vrijdag. Charles Leclerc noteerde ook snelle tijden, en de verschillen waren in het eerste half uur niet zo groot. De muren in Singapore staan dichtbij de baan, en Alexander Albon kwam daar op hardhandige wijze achter. Hij kuste de muur, en liep een lekke band op.

Albon hobbelde terug naar de pits, maar hij was niet de enige die een foutje maakte. George Russell ging te diep in bocht 14 waardoor hij een drift moest uitvoeren in de uitloopzone. Later in de training schoot Russell ook nog rechtdoor in bocht 7.

Snelle runs

De teams stuurden hun coureurs in de laatste fase van de training de baan op op de zachte banden. Verstappen had het wat moeilijker, en hij kon zich niet mengen in de strijd om de snelste tijden. Lando Norris noteerde een snelle tijd en hij was bijna een halve seconde sneller dan zijn landgenoot Russell. De andere coureurs hadden het lastig om de tijd van Norris te evenaren. Max Verstappen had het lastiger en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Hij was 0,894 seconden langzamer dan Norris. Verstappens teamgenoot Sergio Perez had het heel zwaar met de vijftiende tijd.