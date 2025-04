Het team van McLaren kende een kwalificatie met twee gezichten in Bahrein. Oscar Piastri pakte de pole position, terwijl Lando Norris de zesde tijd reed. De Brit was heel erg kwaad op zichzelf, maar volgens McLaren-CEO Zak Brown liggen er nog genoeg kansen in de race.

McLaren gold voorafgaand de kwalificatie als de grote favoriet voor de pole position. Norris en Piastri waren in elke vrije training veel sneller dan de concurrentie, en het was dan ook een grote verrassing dat Norris slechts de zesde tijd reed. De teleurstelling was na afloop enorm bij de Britse coureur. Hij nam zichzelf het enorm kwalijk, en hij sloeg zichzelf nog net niet voor zijn hoofd.

Een nieuwe dag

Bij McLaren blijven ze echter vierkant achter de wereldkampioenschapsleider staan. CEO Zak Brown stak hem een hart onder de riem in gesprek met Sky Sports: "Morgen is een nieuwe dag. Hij heeft een geweldige racewagen, hij is een geweldige coureur en hij leidt het wereldkampioenschap. Morgen is het een nieuwe start, hij heeft een goede nacht nodig. Hij kwam een klein beetje te kort in de eerste sector en dat laat zien hoe competitief de Formule 1 vandaag de dag is."

Kansen in de race

Brown stelt dat er voor Norris nog genoeg kansen zijn op een goed resultaat in de Grand Prix van morgen. Op het circuit van Sakhir is veel mogelijk, zo probeert de Amerikaan duidelijk te maken: "Je kan hier zeker racen, dus we hebben een goede start nodig. Ik denk dat er morgen best veel pitstops zullen zijn, misschien zijn er wel wat Safety Cars. We moeten gewoon gaan werken aan de strategie en we moeten hem helpen waar het maar kan. Maar hij heeft morgen wel een snelle auto tot zijn beschikking."

Norris zal morgen wel in zijn spiegels moeten kijken, want zijn titelrivaal Max Verstappen start als zevende.